نحوه مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش آموزان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: هشتصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دکتر حاجی‌بابایی بعدازظهر روز گذشته در دفتر جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

دستور این جلسه بررسی و تصویب سند برنامه درسی ملی به عنوان یکی از اسناد تحولی آموزش وپرورش بود که مبنای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه تولید محتوای آموزشی کتب درسی است و نقش تعیین کننده‌ای در آموزش وپرورش کشور ایفا می‌کند.

براساس این گزارش، این سند که در کارگروه‌های تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با حضور صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تولید شده است در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: ساختار نظام آموزشی، مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دیگر مباحث مورد بررسی در این جلسه بود. براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، مشاوره تربیتی در طول دوران تحصیل دانش‌آموزان و هدایت تحصیلی نیز در پایان سال اول متوسطه بر اساس عملکرد آموزشی و تربیتی انجام گیرد.