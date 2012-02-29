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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

نحوه مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش آموزان تصویب شد

نحوه مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش آموزان تصویب شد

شورای عالی آموزش و پرورش، نحوه مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش آموزان تصویب را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: هشتصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دکتر حاجی‌بابایی بعدازظهر روز گذشته در دفتر جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

دستور این جلسه بررسی و تصویب سند برنامه درسی ملی به عنوان یکی از اسناد تحولی آموزش وپرورش بود که مبنای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه تولید محتوای آموزشی کتب درسی است و نقش تعیین کننده‌ای در آموزش وپرورش کشور ایفا می‌کند.

براساس این گزارش، این سند که در کارگروه‌های تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با حضور صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تولید شده است در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: ساختار نظام آموزشی، مشاوره تربیتی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دیگر مباحث مورد بررسی در این جلسه بود. براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، مشاوره تربیتی در طول دوران تحصیل دانش‌آموزان و هدایت تحصیلی نیز در پایان سال اول متوسطه بر اساس عملکرد آموزشی و تربیتی انجام گیرد.

کد مطلب 1547358

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