ساخت بزرگترین شبکه ریلی شرق ایران/اتصال دریای عمان به ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، عبدالعلی صاحب محمدی امروز در مراسم افتتاح نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی ایران با اشاره به افزایش 2 برابری ظرفیت جابجایی مسافران از مسیر شبکه ریلی در برنامه چهارم تاکنون گفت: بر این اساس ظرفیت حمل مسافران از مسیر راه آهن از 15 میلیون مسافر در ابتدای برنامه چهارم توسعه در حال حاضر به بیش از 29 میلیون مسافر در سال افزایش یافته است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه یکی از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی افزایش مسیرهای ریلی به ویژه در نقاط توریستی و گردشگردی کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر برای افزایش جابه جایی مسافران از نقاط مختلف کشور به مشهد مقدس به تنهایی 22 مسیر جدید ریلی ایجاد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه همزمان با افزایش حجم جابه جایی مسافران ترانزیت کالا از مسیر راه آهن هم در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: از این رو اجرای طرح های ترانزیتی از مسیر شبکه ریلی برنامه ریزی های کلانی انجام گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی مسیر جدید ریلی بندر چابهار- زاهدان- مشهد، تأکید کرد: این یک کریدور جدید ترانزیت کالا از دریای عمان به کشورهای منطقه آسیای میانه و آسیای مرکزی است.

صاحب محمدی از برنامه اتصال شبکه ریلی از زاهدان به بندرعباس و سپس تهران خبر داد و افزود: در حال حاضر به منظور توسعه شبکه ریلی کشور حدود 8500 کیلومتر خط جدید راه آهن در استانهای مختلف کشور، مراحل ساخت و راه اندازی را پشت سر می گذارد.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش حجم ترانزیت ریلی سوخت مایع و فرآورده های مختلف نفتی، خاطرنشان کرد: با راه اندازی نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی کشور و اتصال آن به شبکه ریلی امکان جابه جایی سالانه بیش از 2 میلیون تن فراورده های نفتی از مسیر ریلی فراهم شده است.