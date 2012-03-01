راه اندازی موزه کنفوسیوس در چین/تأکید بر خطر حفاریهای صهیونیستی برای مسجد الاقصی

واتیکان خواستار بررسی انجیل 1500 ساله ترکیه شد

واتیکان به طور رسمی از ترکیه خواسته انجیل 1500 ساله ای را که طی 12 سال گذشته در این کشور وجود داشته، برای بررسی در اختیار گیرد.

گزارشهای منتشر شده درباره این انجیل 1500 ساله حاکی است که این انجیل با طلا روی پوست حیوان به زبان سریانی، زبانی که مسیح به آن تکلم می کرد نوشته شده است.

این انجیل طی یک عملیات از قاچاقچیان عتیقه ای که مبادرت به حفاری غیر قانونی کرده اند، به دست آمده و به شدت تحت مراقبتهای امنیتی است.

این انجیل 1500 ساله به عنوان یک شی دینی و فرهنگی از ارزش بسیاری برخوردار است و حتی گفته می شود کپی صفحات آن حدود 1 میلیون 700 هزار دلار ارزش دارد.

حفاریهای صهیونیستها خطر جدی برای مسجدالاقصی است

کمیته اسلامی مسیحی حمایت از قدس و اماکن مقدس با هشدار خطری که مسجدالاقصی را تهدید می‌کند، اعلام کرد: حفاریهای صهیونیستها در بخشهای زیرین مسجدالاقصی بنیانهای این مکان را با خطر مواجه کرده است.

این درخواست کمیته اسلامی مسیحی حمایت از قدس و اماکن مقدس در پی افزایش تلاشهای شهرک نشینان افراط گرا علیه مسجدالاقصی صورت گرفته است.

دکتر هنا عیسی دبیر این کمیته اظهار داشت که حملات صورت گرفته علیه مسجدالاقصی و تلاشهایی در راستای تسخیر آن و تلاشهای افراط گرایان صهیونیستی برای تخریب این مسجد به منظور ساخت به اصطلاح هیکل سلیمان بسیار جدی است و باید هرچه سریع تر متوقف شود.

وی افزود: مقامات اسرائیلی شبکه ای از تونلهای متعدد را زیر مسجدالاقصی ایجاد کرده اند و همچنان به حفاری های خود ادامه می دهند، مسئله ای که بنیانهای این مسجد را تحت تأثیر قرار می دهد.

این کمیته همچنین از کنفرانس بین المللی قدس که در دوحه ، قطر برگزار می شود خواست از شهر مقدس قدس و ساکنان بومی آن حمایت کند.

دبیر این کمیته از 350 شخصیت فلسطینی شرکت کننده در این همایش خواست از اجرایی شدن تمام قطعنامه هایی که در طول اجلاسهای متعدد در رابطه با فلسطین به ویژه قدس و اماکن مقدس آن تصویب شده اطمینان حاصل کنند.

پاپ خواستار عدم استفاده زوجهای نابارور از درمانهای غیرطبیعی شد

رهبر کاتولیکهای جهان درحالی که از زوجهای ناباور خواست از درمان مصنوعی استفاده نکنند، خطاب به دانشمندان و کارشناسان باروری گفت که ازدواج و نکاح تنها فضای شایسته تولد انسان است.

پاپ بندیکت شانزدهم درحالی که در اختتامیه همایش سه روزه واتیکان درباره ناباروری سخنرانی می کرد اظهار داشت که شیوه های غیر طبیعی برای بارداری گستاخانه و متکبرانه است.

وی با تأکید بر اینکه ازدواج تنها فضای شایسته تولد یک انسان جدید را فراهم می کند موضع کلیسای کاتولیک را علیه تولید مثل مصنوعی مورد تأکید قرار داد و گفت: زوجهای نابارور باید از هرگونه روش مصنوعی پرهیز کنند؛ چرا که کرامت تولد انسان مشابه یک محصول نیست بلکه حاصل رابطه ای از عشق در فضای ازدواج است که معنوی تلقی می شود.

این درحالی است که پاپ اضافه کرد کلیسا از تحقیقات پزشکی در رابطه با مسئله ناباروری حمایت می کند.

موزه کنفوسیوس در چین راه‌اندازی می‌شود

چین درنظر دارد برای به نمایش گذاشتن بیش از 100 هزار شیء باستانی فرهنگی مربوط به کنفوسیوس است، موزه‌ای در استان شرقی شاندونگ بنا کند.

این موزه قرار است با بودجه 79 میلیون دلار در شهری که کنفوسیوس متولد شد در فضایی به مساحت 56 هزار متر مربع ساخته شود.

در این موزه که کار ساخت آن سه سال به طول می انجام، 110 هزار شی باستانی و فرهنگی و 260 هزار آرشیو محتوایی درباره کنفوسیوس به نمایش گذاشته خواهد شد.

کنفوسیوس، در سال 551 قبل از میلاد، در روستایی به نام تسو، واقع در ایالت قدیمی لو – که امروزه بخشی از شهرستان جدید شاندونگ است متولد شد.

وی آموزگار و فیلسوف چینی بود که پایه گذار مکتب اندیشه ای کنفوسیوسیم است که به شدت بر نسلهای بعد از وی تأثیرگذار بود.

کنفوسیوس در کشور چین اولین نفری بود که مدارس خصوصی را راه اندازی کرد و از تمام اقشار دانش آموزان در آن ثبت نام کرد.

ریشه‌های انجیل شاه جیمز کاتولیک است

برگزار کننده یک نمایشگاه بین دینی که این هفته در واتیکان برگزار می شود مدعی شده که ریشه های انجیل 400 ساله شاه جیمز کاتولیک است؛ درحالی که از این انجیل به عنوان نقطه عطف فرهنگ پروتستان اروپایی یاد می‌شود.

کری سامرز برگزار کننده این همایش اظهار داشت: بسیاری از انجیلهای اولیه ای که پایه و اساس انجیل شاه جیمز را تشکیل داده اند متعلق به کشیشهای کاتولیک بودند. تغییرات کوچکی در این انجیل اعمال شده، نوشته های باستانی که شاه جیمز آنها را نوشته در حقیقت کپی نوشته های کشیشهای کاتولیک بوده است.

این نمایشگاه که با عنوان " کلام خدا" از روز 11 اسفند ماه ( اول مارس) تا 26 فروردین ( 15 آوریل) برگزار شده و تاریخ برگزاری آن به نوعی دربرگیرنده ایام روزه داری و همچنین عید پاک است.

در این نمایشگاه صنایع دستی و آثاری مرتبط به یهودیت، مذهب پروتستان مسیحی و ارتدکس نیز به نمایش گذاشته شده که همگی در مفهوم کلام خدا مشترک هستند. از این رو باز دیدکنندگان در اولین اتاقی که وارد می شوند نمونه مشابه یک کنیسه اواسط قرن سوم در سوریه است.

از دیگر شاخصه های این نمایشگاه نمایش قدیمی ترین بخش از کتاب پیداش است که از طومارهای بحر المیت به دست آمده است.

این نمایشگاه دربرگیرنده هشت گالری است که در نهایت به اتاقی می رسد که شبیه اتاقی در صومعه وستمینیستر لندن ساخته شده است، همان محلی که انجیل شاه جیمز بیش از 400 سال پیش کامل شد.

سامرز اظهار داشت: بسیاری از مردم از تاریخ انجیل شاه جیمز اطلاعی ندارند، این انجیل دارای تاریخ غنی و مثبتی از سهم کاتولیکها در خلق آن دارد.

انجیل شاه جیمز به دستور شاه جیمز ششم در سال 1604 نوشته شد. یک کپی از این انجیل اوایل ماه فوریه توسط دیوید کامرون به پاپ بندیکت شانزدهم هدیه شد.