انتخاب سه "پومسه کار" برای اعزام به مسابقات آسیایی ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از پومسه کاران استان فارس به اردوی تیم ملی تکواندو برای در مسابقات آسیایی ویتنام دعوت شدند.

شادمان رئیس هیئت تکواندو استان ضمن اعلام این خبر بیان داشت: مرحله جدید اردوی تیم ملی پومسه کشورمان از روز شنبه 13 اسفندماه برای حضور در رقابتهای آسیایی ویتنام در سال 91 زیر نظرمربی کره ای تیم ملی، استاد کانگ و دو دستیار کره ای خود در ورزشگاه آزادی از سر گرفته می شود.

وی افزود: پس از برگزاری رقابتهای انتخابی وکسب مجوز حضور 21 تکواندو کار در اردوی تیم ملی در مرحله دوم، نفرات نهایی توسط کادر مربیان شناسایی و معرفی شدند.

شادمان اظهار داشت: از استان فارس نیزاز هشت تکواندو کار زن و مرد که در لیگ سال جاری دارای مقام بوده و یا در مسابقات جهانی روسیه تیم ملی را همراهی می کردند دعوت بعمل آمد و در نهایت فاطمه اسدپور، اکبر فروزان و فاطمه روشن مجوز حضور در تمرینات نهایی تیم ملی به منظور اعزام به دومین دوره مسابقات آسیایی فرم (پومسه)در کشور ویتنام را کسب کردند.

وی عنوان کرد: در اولین دوره این مسابقات که در سال گذشته در کشور قرقیزستان برگزار شد فروزان و فاطمه اسدپور موفق به کسب دو نشان طلا از آن مسابقات شدند.

حضور دو ورزشکار و یک مربی از استان فارس درمسابقات ترامپولین جوانان آسیا

دو ورزشکار و یک مربی از استان فارس در مسابقات ترامپولین جوانان آسیا در کشور تایلند حضور می یابند.

عباسعلی توانا رئیس هیئت ژیمناستیک فارس با اعلام این خبر بیان داشت: این مسابقات از تاریخ 19 لغایت 25 اسفند ماه جاری برگزاری می شود که از کشورمان یک تیم چهار نفره به همراه یک مربی و داور در این مسابقات حضور می یابند.

نائب رئیس فدراسیون ژیمناستیک اضافه کرد: با توجه به ظرفیت قوی موجود در استان و پیرو اردوهای قبلی مقرر شد این اردو ( اردوی تدارکاتی تیم ملی ترامپولین جوانان-ژیمناستیک) در شیراز برگزار شود.

وی افزود: این اردو در شیراز در حال برگزاری است و پس از پایان اردو ورزشکاران برای شرکت در مسابقات به کشور تایلند اعزام خواهند شد.

توانا اظهار داشت: ورزشکاران عضو تیم ملی جوانان ترامپولین از فارس علیرضا زارع و محمد خامه گیر به عنوان ورزشکار و حبیب نوظهوری به عنوان مربی حضور دارند.

آزمایشگاه های شیمی محیط، میکروبیولوژی و پسماند دانشکده بهداشت و تغذیه تجهیز شده‌اند

آزمایشگاه های شیمی محیط، میکروبیولوژی و پسماند گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت تجهیز شده‌اند.

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت با بیان این مطلب گفت : نقش آموزشهایی که در حوزه بهداشت محیط ارائه می‌شود زمانی ارزشمند خواهد بود که اثرات این آموزشها را در محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم دیده شود.

محمد علی بقاپور افزود: به منظور تقویت گروه مهندسی بهداشت محیط آزمایشگاه های شیمی محیط با هزینه ای افزون بر 1۵0 میلیون تومان و خرید دستگاه های پیشرفته آنالیز دستگاهی تجهیز شده است.

وی گفت: آزمایشگاه میکروبیولوژی و پسماند گروه نیز با خرید تجهیزات و توسعه آزمایشگاه‌ها در حال حاضر آماده ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید و انجام تحقیقات می‌باشد.

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط بیان داشت: با موافقت ریاست دانشگاه علوم پزشکی چهار نفر از دانشجویانPh.D برای ادامه تحصیل و همکاری با گروه مهندسی بهداشت محیط موفق به دریافت بورسیه شده‌اند و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه شیراز اقدام به پذیرش دانشجو کرده است و در سال آینده رشته های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.

بیانیه اعضای شورای قضایی فارس و تاکید برحضور پرشور مردم ولایتمدار استان فارس در انتخابات 12 اسفند

اعضای شورای قضایی فارس طی بیانیه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه را فرصت تاریخی دیگری برای حماسه سازی ملت بزرگ ایران توصیف کردند.

اعضای شورای قضایی استان با تأکید بر نقش پررنگ حضور همه اقشاتر جامعه آمادگی مجموعه قضایی استان فارس را به عنوان گوشه ای از سیل خروشان ملت اسلامی و پیوستن به دریای عظیم حمیت و غیرت مردم همیشه در صحنه ایران را اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: نظر به فرمان مطاع مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر حضور حداکثر مردم در رقم زدن صحنه مهم سیاسی کشور مجموعه دستگاه قضایی استان فارس و کارکنان صدیق این مجموعه بزرگ با بلوغ و بصیرت سیاسی به تبعیت از ولایت فقیه با حضور خود در صحنه انتخابات بار دیگر به دستورات رهبر فرزانه انقلاب لبیک خواهد گفت.

رئیس کل دادگستری فارس و مدیران کل سازمانهای ثبت اسناد و املاک فارس ، اداره کل بازرسی استان، سازمان زندان های فارس، پزشکی قانونی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس و تعزیرات حکومتی فارس در ادامه بیانیه مشترک خود با اشاره به آغاز دهه چهارم حیات پرافتخار انقلاب اسلامی و الگو برداری ملت های بیدار منطقه و تأثیر گذاری حضور همیشگی ملت ایران در حرکت های فزاینده بیداری اسلامی و عدالت طلبی مسلمانان حضور پرشور در عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را باعث یأس دشمنان و استکبار جهانی و فریب خوردگان داخلی خواندند.

در انتهای این بیانیه آمده است: ملت قهرمان ایران و استان فارس همچنان که در گذشته با حضور خود در عرصه هاتی مختلف حماسه های تاریخی رقم زده اند 12 اسفند ماه نیز بی تردید کارآمدی و تحقق آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و ولایتمداری، قانونمداری خود را به اثبات می رسانند.