طرح نظارتی نوروزدر استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،این طرح با هدف تنظیم و کنترل بازار، ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و پایش مستمر بازار عرضه کالاهای اساسی طی مراسمی صبح امروز چهارشنبه آغاز شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در مراسم آغاز فعالیتهای گشت های نظارتی نوروز گفت: این طرح که به طور آزمایشی از یکم اسفند ماه در استان اجرا می شده واز امروز دهم اسفندماه به صورت رسمی فعالیت خود در جهت جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمتها در روزهای پایانی سال از سوی معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت بازرسی و نظارت اصناف آغاز کرد.

علیرضا زاوشی افزود: 173 اکیپ ثابت و سیار در سطح استان کار نظارت و بازرسی را با همکاری اصناف و 200 ناظر افتخاری بر عهده دارند.



وی از استقرار 3 اکیپ ثابت نظارتی در سطح شهر خبر داد و افزود:برای گزارش تخلفات و گرانفروشی ها سه مرکز را ایجاد کرده ایم یک مرکز در سازمان صنعت معدن و تجارت، یک مرکز در مجمع امور صنفی و یک مرکز هم در مرکز شهراست.

با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در تنظیم بازار عنوان کرد: خود شهروندان به عنوان بازرسان نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار بر عهده دارند و با مشاهده هر گونه تخلف و گرانفروشی می توانند شکایات خود را به اکیپهای نظارتیاعلام نمایند و یا با تماس با شماره 124 موضوع را جهت بررسی گزارش نموده و کد رهگیری را را جهت پیگیری مورد تخلف دریافت نمایند.

زاوشی افزود: بازرسان اتحادیه‌ها، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به شدت با افرادی که تقاضای سود غیر منصفانه داشته باشند و یا محصولات بی کیفیت را عرضه کنند، برخورد خواهند کرد و شکایت‌های اقتصادی مردم در ایام نوروز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 122 هزار بازرسی و رسیدگی به ۵ هزار و 586 مورد گزارش مردمی توسط این سازمان انجام شده که طی آن 7 هزار و 346 پرونده تکمیل و منجر به جریمه 22 میلیارد ریالی متخلفان شده است.

وی گفت: در طرح نظارتی نوروز بر عرضه کالاهایی نظیر آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و تره بار، لبنیات، گوشت قرمز و سفید، قند وشکر، روغن نباتی، پوشاک، کیف و کفش و همچنین نظارت بر مراکز خدمات، بویژه شرکت‌های حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی،غذاخوری‌های بین راهی و واحدهای اقامتی انجام خواهد شد.