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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

انجمن قلم، اهالی فرهنگ و هنر را به شرکت در انتخابات پیش رو فراخواند

انجمن قلم، اهالی فرهنگ و هنر را به شرکت در انتخابات پیش رو فراخواند

انجمن قلم ایران، اعضای خود و سایر اهالی قلم و فرهنگ را به شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مدیره این انجمن با درج مطلبی روی پایگاه رسمی انجمن قلم ایران، حضور فعال در انتخابات را وظیفه مهم و سرنوشت ساز اهل قلم در این برهه تاریخی دانست.

متن این دعوت به شرح زیر است:

«مجلس عصاره فضایل ملت است.» (امام خمینی)

اعضای انجمن قلم ایران ـ تنها تشکل رسمی و قانونی فراگیر سراسری از شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان ایران ـ با افتخار، روز جمعه 12 اسفند، پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، و همراه با خیل عظیم مردم آگاه، روشن بین و متعهد در تعیین مقدرات کشورشان مشارکت می‌کنند.

ما همچنین از دیگر اهالی قلم کشور ـ غیر عضو ـ به عنوان قشر مهم و تعیین‌کننده، دعوت می‌کنیم با حضور فعال خود در این انتخابات، به وظیفه مهم و سرنوشت‌سازشان در این برهه تاریخی عمل کنند.

کد مطلب 1547363

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