دوران ریکاوری را می گذرانم/ وضعیت جسمانی ام مساعد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" روز سه شنبه در بیانیه ای در کاراکاس اعلام کرد که پس از عمل جراحی موفقیت آمیز در کوبا هم اکنون در وضعیت جسمانی مساعدی قرار دارد.

وئی افزود: تومور سرطانی کاملا خارج شده و هیچ توده ای در اندام های اطراف دیده نمی شود.

چاوز در ادامه از "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا و رائول کاسترو جانشین وی و جراحان کوبایی که عمل جراحی را با موفقیت انجام دادند، تشکر کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین از مخالفین خود خواست تا به تظاهرات مسالمت آمیزی که توسط حامیان خود انجام می شود، احترام گذاشته و به اقدامات تحریک آمیز خود پایان دهند.

چاوز به دلیل آنکه پزشکان کوبایی توده ای دو سانتی متری را در لگنش مشاهده کرده بودند بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گرفت و این عمل دوشنبه یا سه شنبه هفته گذشته در هاوانا انجام شد.

رئیس جمهوری ونزوئلا سال گذشته نیز دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان تومور سرطانی وی را خارج کردند.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.