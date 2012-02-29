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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

آیت الله لاریجانی اعلام کرد؛

مشارکت مردم ‌در انتخابات، اساس ‌حرکت ایران اسلامی به سوی پیشرفت

مشارکت مردم ‌در انتخابات، اساس ‌حرکت ایران اسلامی به سوی پیشرفت

رئیس قوه قضاییه حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را استمرار حرکت نظام و مردم مسلمان ایران به سوی پیشرفت و تعالی و مهر تایید دیگری بر مردمی بودن انقلاب برشمرد و آن را عامل مهمی در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت حضرت امام حسن عسگری(ع)، اساس و پایه حرکت اسلامی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی را " حضور و مشارکت همه‌جانبه مردم " دانست و با اشاره به " اهمیت و توجه مردم به آینده کشور خود " گفت: مردم کشور ما برای آینده کشور خود اهمیت قائل هستند و با حضور در انتخابات باردیگر توجه جدی خود به پیشرفت و آینده کشور را نشان خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه پیشرفت‌های علمی و توسعه کشور ، تاکید و توجه به حفظ استقلال کشور و زیربار ظلم کشورهای سلطه‌گر نرفتن  را از محورهای مهمی برشمرد که همواره کشورهای غربی و دشمنان نظام اسلامی آن را قابل تحمل ندانسته و از آن رو با توطئه‌هایی نظیر  ترور دانشمندان هسته‌ای و تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات سعی دارند مقابل حرکت رو به پیشرفت و تعالی کشور و مردم ایران را بگیرند.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: مردم مسلمان و آزاده ایران با صلابت، اقتدار و همچون همیشه با حضور در پای صندوق‌های رای باردیگر نشان خواهند داد که در انتخاب سرنوشت خود هیچ درنگی نخواهند کرد و تلاش‌های دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه کشور نتیجه‌ای نخواهد داد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که همه مسئولان نظام خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، شرکت در انتخابات را حق و وظیفه تمام مردم دانست و گفت: متاسفانه پیش از انقلاب مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشت‌ خود نداشتند اما در نظام اسلامی اساس حرکت و پیشرفت نظام بر رای مردم استوار است و امروز نیز با مشارکت همه‌جانبه در انتخابات و آرای الهی خود از اقتدار نظام حمایت می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: کشور و نظام اسلامی ما به درجه‌ای از پیشرفت رسیده‌ که دیگر کشورهای غربی و دشمنان نظام نیز نمی‌توانند آن را نادیده گرفته و از آن بگذرند و قطعا مردم و گروه‌های مختلف کشور نیز این فرصت تاریخی در اثبات اقتدار نظام را از دست نخواهند داد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به فرهیختگان و نخبگان و دانشجویان کشور نیز گفت: اکنون زمانی است که فرهیختگان، نخبگان و دانشجویان کشور نیز برای اقتدار کشور باردیگر به میدان بیایند و با حضور در انتخابات مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین خطاب به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که " نمایندگی مجلس فرصتی شخصی و برای دستیابی به منافع فردی و گروهی نیست " گفت: در جمهوری اسلامی ایران تمام مسئولیت‌ها فرصتی برای ادای وظیفه الهی و خدمت به مردم است و تمام نمایندگانی که انتخاب می‌شوند باید از این فرصت برای انجام وظیفه دینی و انسانی خود استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین حفظ وحدت، همدلی و انسجام و نیز پرهیز از اختلاف‌افکنی پس از انتخابات را از وظایف دینی و اخلاقی مهم برای کاندیداهایی که رای نمی‌آورند هم دانست و در این زمینه خطاب به کاندیداها گفت:‌ پس از انتخابات حفظ همدلی و وحدت بسیار مهم است و تمامی کاندیداها بویژه آنان که موفق به کسب رای لازم برای ورود به مجلس نمی‌شوند باید بدانند که با حضور خود در انتخابات و کاندیدا شدن انتخابات را گرم و گرم‌تر کرده و به اقتدار نظام نیز کمک کرده‌اند و از این رو نباید پس از انتخابات خدای ناکرده با انجام برخی حرکات یا برخی سخنان شأن و چارچوب قانونی روند انتخابات را مخدوش کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید مجدد بر لزوم توجه به موازین قانونی در روند تبلیغات و با اشاره به برخورد قانونی با جرایم انتخاباتی گفت: در این فرصت اندک باقیمانده برای تبلیغات نیز از کاندیداها و طرفداران آنها می‌خواهیم که براساس قانون حرکت کنند و بدانند که قوه قضاییه با موارد تخلف و جرایم انتخاباتی برخورد جدی و سریع خواهد کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که  راهیابی به مجلس با تخریب دیگران و توهین به سایرین خلاف قانون و شرع است اظهار داشت: قوه قضاییه قبل از شروع روند تبلیغات انتخاباتی با دعوت از تمامی کاندیداها در ستادهای پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی در سراسر کشور تمام موارد و چارچوب‌های قانونی را برای آنان تشریح کرده و از آنان خواسته است در مسیر قانون حرکت کنند.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران امر برگزاری انتخابات ابراز امیدواری کرد:‌ انتخابات 12 اسفند با شکوه هرچه تمام‌تر و در فضایی سالم و پاک برگزار شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن هتک‌حرمت قرآن کریم از سوی اشغالگران در افغانستان گفت: هتک حرمت قرآن کریم کاری شرم‌آور بود که همه مسلمانان و انسان‌های فرهیخته و الهی آن را محکوم می‌کنند و این حرکت به هیچ وجه قابل قبول و قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قرآن کتاب الهی و نسخه هدایت بشر و کتابی است که سرگذشت ادیان و پیامبران الهی همچون حضرت ابراهیم(ع)، حضرت مسیح(ع) و حضرت موسی(ع) و مقدسانی همچون حضرت مریم سلام الله علیها در آن آمده است و محتوای آن مورد توجه و اعتنای تمام اخلاقیان عالم است و هتک حرمت آن از سوی مدعیان حقوق بشری نوعی بربریت جدید است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: هشدار می‌دهیم که چنین حرکاتی دیگر نباید تکرار شود چرا که مسلمانان جهان چنین اعمالی را تحمل نکرده و ساکت نخواهند نشست.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی که با دعوت از برخی صاحبنظران اقتصادی، مسئولان بیمه و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده بود، بحث و بررسی راجع به میزان دیه در سال 1391 صورت گرفت، که پس از جمع بندی نظرات کارشناسان و مسئولان مربوطه، میزان دیه کامل حسب قانون مجازات اسلامی از طرف رئیس قوه قضاییه برای مدت یکسال اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 1547368

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