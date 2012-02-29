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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

برای برپایی اردو/

ذوب‌آهن فردا راهی کیش می‌شود

ذوب‌آهن فردا راهی کیش می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان صبح فردا پنجشنبه برای برگزاری اردوی پنج روزه در کیش عازم این جزیره می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بامداد فردا پنجشنبه برای برپایی اردویی پنج روزه عازم کیش می‌شوند و در این جزیره مستقر می‌شوند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ذوب‌آهن در صدد هستند که در این اردوی پنج روزه به افزایش آمادگی خود بپردازند و قرار است دو دیدار تدارکاتی نیز در این اردو برگزار کنند.

قرار است ذوبی‌ها در این دیدارهای تدارکاتی به مصاف تیم مس کرمان و تیم جوانان کیش بروند.

همچنین شهاب گردان از دیروز به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شده و همراه با دیگر بازیکنان تیمش به تمرین می‌پردازند.

تمرینات ذوب‌آهن از روز شنبه به صورت رسمی با حضور همه بازیکنان این تیم به جز شهاب گردان در اصفهان آغاز شد.

کد مطلب 1547369

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