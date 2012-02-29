به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بامداد فردا پنجشنبه برای برپایی اردویی پنج روزه عازم کیش می‌شوند و در این جزیره مستقر می‌شوند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ذوب‌آهن در صدد هستند که در این اردوی پنج روزه به افزایش آمادگی خود بپردازند و قرار است دو دیدار تدارکاتی نیز در این اردو برگزار کنند.

قرار است ذوبی‌ها در این دیدارهای تدارکاتی به مصاف تیم مس کرمان و تیم جوانان کیش بروند.

همچنین شهاب گردان از دیروز به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شده و همراه با دیگر بازیکنان تیمش به تمرین می‌پردازند.

تمرینات ذوب‌آهن از روز شنبه به صورت رسمی با حضور همه بازیکنان این تیم به جز شهاب گردان در اصفهان آغاز شد.