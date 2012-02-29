قدرت مردم تاریخ ساز ایران به دنیا ثابت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ عزم و بزم حضور با اشاره به نقش آفرینیهای ملت ایران در طول تاریخ اظهار داشت: مردم ایران ثابت کرده اند که در هر پست، مقام و جایگاهی، وظایف محوله برای اعتلای میهن عزیزمان ایران را با شایستگی انجام می دهند و در دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی حاضر به جانفشانی هستند.

وی ضمن تقدیر از حضور میلیونی مردم ایران اسلامی در خلق حماسه ماندگار 22 بهمن ماه سالجاری، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر با حضور پرشور خود در انتخابات 12 اسفند ماه حماسه ای دیگر و ماندگارتر خلق می کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: مردم با وحدت و همدلی، همانگونه که در دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و امام راحل، راسخ و استوار هستند، در صحنه های مختلف حراست از انقلاب اسلامی بویژه انتخابات نیز پرشور و آگاهانه و با بصیرت حضور می یابند.

جلال زاده با بیان اینکه همچنان در مسیر نهضت مقدس امام خمینی (ره) بوده و اجازه خدشه دار کردن اهداف، ارزشها و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی را به دشمن نمی دهیم، ادامه داد: ایران اسلامی جغرافیای الهی و آسمانی و انقلاب نیز عظیم ترین رخداد دنیاست چرا که به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی معنویت و دینداری در جهان جاری شد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی، افزود: به برکت انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مردم ایران اسلامی ابهت غرب و شرق را شکستند و امروز قلوب ملت های آزادیخواه جهان به قیام و نهضت مردم ایران گرم است.

وی اظهار داشت: امروز ملت ایران اسلامی به برکت همت والای جوانان خود در عرصه های مختلف علم و فناوری در جهان پیشتاز بوده و دستیابی به علوم نوین در حوزه های مختلف نشان از این تلاش و همت مضاعف جوانان ایرانی دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این همایش از برگزاری جشنواره جاودانه ‌های فیلم و عکس انتخابات در استان با هدف جاودانه نگه داشتن صحنه های حضور مردم در نهمین دوره انتخابات خبر داد و گفت: این مسابقه به همت انجمن سینمای جوانان با همکاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در دو سطح آماتور و حرفه ‌ای برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی با بیان اینکه از 24 اثر برگزیده ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره در زمینه حماسه حضور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه تقدیر می شود، اظهار داشت: با وجود تنوع قومیتی مردم آذربایجان غربی در صف اول صحنه‌های انقلابی حضور دارند.

