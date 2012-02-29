موافقت ایران با شرکت در اجلاس 4 جانبه بغداد با حضور عربستان و ترکیه

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران در سفری که رئیس پارلمان عراق به جمهوری اسلامی ایران داشت پیشنهاد وی برای برگزاری نشست 4جانبه ایران، ترکیه، عربستان و عراق ارائه شد.

وی افزود:ما در زمان دریافت طرح از آقای نجیفی با این پیشنهاد برخورد مثبتی داشتیم و البته رئیس پارلمان عراق بعدا در نامه ای کلیات طرح خود را ارائه کرد و فکر میکنیم این طرح با دیگر کشورها که آقای نجیفی پیشنهاد کرده بود یعنی عربستان و ترکیه نیز در میان گذاشته شده است.

مدیرکل بین الملل مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشکلات منطقه برگزاری این نشست را مثبت می داند و موافقت جمهوری اسلامی ایران با کلیات این طرح از سوی سفیر ایران در بغداد به اطلاع رئیس مجلس عراق رسیده است که بنا است جزئیات این طرح نیز بعدا مورد هماهنگی و رایزنی قرار بگیرد.