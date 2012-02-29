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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

شیخ الاسلام به مهر خبر داد؛

موافقت ایران با شرکت در اجلاس 4 جانبه بغداد با حضور عربستان و ترکیه

موافقت ایران با شرکت در اجلاس 4 جانبه بغداد با حضور عربستان و ترکیه

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت علی لاریجانی با کلیات برگزاری اجلاس 4جانبه ایران، عربستان، ترکیه و عراق در بغداد خبر داد.

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران در سفری که رئیس پارلمان عراق به جمهوری اسلامی ایران داشت پیشنهاد وی برای برگزاری نشست 4جانبه ایران، ترکیه، عربستان و عراق ارائه شد.

وی افزود:ما در زمان دریافت طرح از آقای نجیفی با این پیشنهاد برخورد مثبتی داشتیم و البته رئیس پارلمان عراق بعدا در نامه ای کلیات طرح خود را ارائه کرد و فکر میکنیم این طرح با دیگر کشورها که آقای نجیفی پیشنهاد کرده بود یعنی عربستان و ترکیه نیز در میان گذاشته شده است.

مدیرکل بین الملل مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشکلات منطقه برگزاری این نشست را مثبت می داند و موافقت جمهوری اسلامی ایران با کلیات این طرح از سوی سفیر ایران در بغداد به اطلاع رئیس مجلس عراق رسیده است که بنا است جزئیات این طرح نیز بعدا مورد هماهنگی و رایزنی قرار بگیرد.

کد مطلب 1547372

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