محمدحسین فروزان مهر در گفتگوی مشروح با مهر در ارتباط با روند اجرای طرح استاد - شاگردی و مطرح شدن این موضوع به عنوان یکی از ظرفیت های بالقوه برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و همچنین برنامه ای که برای تقویت این ایده وجود دارد، گفت: چیزی که در این بخش تاکنون مشخص شده است، مذاکره با کارفرمایان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: ما در حال مذاکره با کارفرمایانی هستیم که ممکن است به دلیل محدودیت های قانون کاری و تامین اجتماعی تاکنون نتوانسته اند این فضا را برای گسترش فرصت های شغلی استاد - شاگردی به وجود بیاورند.

هر کارگاه یک آموزشگاه

فروزان مهر خاطر نشان کرد: به نظر می رسد از این طریق بتوانیم زمینه های مناسبی برای اشتغال به وجود بیاوریم و در ابتدا نیز نگاه بر این بود که "هر کارگاه یک آموزشگاه" شود و بتواند مشاغل موجود در حوزه های مختلفی را پوشش دهد

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برگزاری برخی نشست ها با اصناف برای گسترش ایده استاد - شاگردی خبر داد و گفت: نشست هایی نیز با اصناف در این زمینه ها برگزار کرده ایم و این گفتگوها از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز انجام شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه از طریق اقدامات صورت گرفته، هم اکنون در برخی از استان ها این طرح اجرایی شده است، تصریح کرد: تا به اینجای کار استقبال خوبی از طرح استاد - شاگردی شده است.

اجرای استاد شاگردی آغاز شد

وی در خصوص پرونده طرح بنگاه های کوچک زودبازده و حواشی آن در زمان اجرا در دولت نهم و اینکه روند اجرای این طرح در سال های بعد از 84 تا 87 با نوسانات و اگر و اماهای فراوانی همراه بوده و پس از آن نیز به یکباره سرعت اجرای آن کاهش یافت و امروز می توان آن را متوقف دانست، گفت: توقفی در این بخش وجود ندارد و در آخرین مصوبات شورای عالی اشتغال در خصوص بنگاه های کوچک زودبازده نیز تلاش هایی برای رفع موانع اجرای آن شده است.

فروزان مهر ادامه داد: یکی از مهم ترین تصمیمات در این بخش این است که مانده تسهیلات مربوط به سنوات 84 تاکنون و هرآنچه که برای تمام استان ها بوده و در تعهد سیستم بانکی باقی مانده است، پرداخت شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، تاکید کرد: البته 3 اولویت اصلی نیز در این بخش وجود دارد که یکی از آنها تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که در سال 90 به بهره برداری خواهند رسید.

تعیین 3 اولویت برای زودبازده ها

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: همچنین پرداخت سرمایه در گردش به واحدهایی که تکمیل شده اند ولی برای بهره برداری نیاز به منابع مالی دارند نیز اولویت دوم ایجاد طرح بنگاه های کوچک زودبازده است.

به گفته وی، پرداخت سهم سال 90 به پروژه های نیمه تمامی که در سال های 91 و 92 به بهره برداری خواهند رسید. به صورت کلی موارد یاد شده 3 اولویت اصلی زودبازده ها تلقی می شود که از سوی شورای عالی اشتغال پیش بینی شده و در حال حاضر برای طرح های زودبازده وجود دارد.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: اگر این طرح ها و اولویت ها تکمیل شد، آنگاه به سمت پروژه های جدید حرکت خواهیم کرد. در حال حاضر تاکید ما بیشتر به سمت سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام است چون اتمام پروژه های نیمه تمام زمینه بهره برداری طرح ها را فراهم خواهد کرد.

مشاغل خانگی جایگزین زودبازده ها؟

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در مورد زودبازده ها از سویی نیز برای طرح های نیمه تمام اولویت دریافت تسهیلات در نظر گرفته می شود و پروژه های جدید و آن دست از طرح ها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده اند، جزو اولویت های بعدی قرارخواهند گرفت.

وی در این ارتباط که می توان مشاغل خانگی را جایگزین طرح بنگاه های کوچک زودبازده دانست؟ با رد این مسئله، گفت: برنامه اشتغال کشور هم طرح های بزرگ صنعتی مانند پتروشیمی و فولاد و هم پروژه های متوسط و کوچک را در نظر دارد. از سویی نیز کسب و کارهای خرد و روستایی مدنظر قرار می گیرد.

سهم مشاغل خرد در بسته 90

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: سهمی که برای مشاغل خرد و خوداشتغالی و کسب و کارهای خانگی در برنامه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیش بینی شده است، حداکثر 19.4 درصد از کل پروژه اشتغال امسال خواهد بود.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر 80.6 درصد دیگر از فرصت های جدید شغلی مورد نیاز کشور باید از طریق بنگاه های کوچک تا بزرگ و مشاغل دیگر ایجاد شود. البته در این حوزه بخش های مختلفی از صنعت، کشاورزی، خدمات و برق، انرژی، ساختمان و غیره قرار می گیرد.