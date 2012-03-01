سلامت و حضور گسترده مردم بالاترین هدف در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی انتخابات شهرستان ماهنشان، فضای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: شور و نشاط قابل توجهی در بحث فضای انتخاباتی وجود دارد.

وی ادامه داد: بدون هیچ دغدغه ای مورد نگران کننده در استان و شهرستانها وجود ندارد و این شرایط و فضای آرام حاکی از این است که یک حضور گسترده در انتخابات وجود خواهد داشت .

استاندار زنجان افزود: نامزدها، هواداران، ستادها و عوامل اجرایی نظارتی در سطح استان باید یک فضای خوب برای روز انتخابات را فراهم کنند.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در راستای هرچه بهتر اجرایی شدن انتخابات باید در شهرستانها و روستاها تمهیدات امنیتی و نظارتی در دستور کار قرار گیرد و انتخاب سالمی در استان و شهرستانها برگزار شود.

استاندار زنجان یادآور شد: این انتخابات بسیار مهم است و هرگونه چالش و بی دقتی در برگزاری انتخابات فتنه های دشمن را پررنگ می کند لذا در این راستا بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید نظارت درست و شفاف بر انتخابات در دستور کار قرار گیرد.

رئوفی نژاد گفت: ناظرین و عوامل اجرایی باید مدیریت و نظارت درست و شفاف بر انتخابات را در دستور کار قرار دهند و به وظیفه خود خوب عمل کنند.

وی ادر ادامه افزود: از ماهها پیش نیروهای بسیج، سپاه، نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و عملیاتی کارهای خود را برگزاری درست انتخابات شروع کرده اند و لذا کلیه تمهیدات لازم در امنیت قابل قبول است.

استاندار زنجان گفت: در این راستا نیروهای نظارتی و امنیتی سازمان دهی و توجیه شده اند و در بحث امنیت تا به امروز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

رئوفی نژاد ادامه داد: امنیت مهمترین شاخص است و خط قرمز در انتخابات منیت انتخابات است چرا که حضور گسترده مردم در انتخابات با امنیت اتفاق می افتد.

وی افزود: امنیت برای دشمن یک هدفگذاری جدی است لذا در این راستا به امنیت برگزاری انتخابات برنامه ریزی های لازم در دستور کار قرار گیرد.