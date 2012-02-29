مهدویت باید در بین دانش آموزان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در کنگره امام زمان(عج) که در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: بحث مهدویت باید در بین دانش آموزان ورود پیدا کند.



وی گفت: بحث مهدویت در سطح دانش آموزی باید از برگزاری یک کنگره فراتر رود و این بحث ها باید در کتاب دینی دانش آموزان نیز ورود پیدا کند.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد: پتانسیل های موجود در استان البرز در مهدویت بسیار زیاد است که باید از این پتانسیل ها به خوبی و به نحو احسن استفاده کرد.



وی افزود: 16 استان کشور کنگره علمی یکی از ائمه معصومین را برگزار کردند مقالاتی که ارسال شده بود بیشتر از 70 مقاله نبود ولی در استان البرز 120 مقاله به کنگره علمی امام عصر(عج) ارسال شد، این امر خود به نوعی نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت بسیار زیاد استان البرز است.



دستگاه ها استان البرز در کارهای فرهنگی با یکدیگر همکاری کنند



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد: در کارهای فرهنگی اگر دستگاه ها گرد هم بیاند کار آنها بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.



حجت الاسلام بنی احمدی افزود: در سه مقطع برنامه ریزی کردیم طلاب دانش آموزی و اساتید و محققین که از سه طیف با ریز نکات سعی کردیم مقاله دریافت کنیم.