هاشمي زيركترين ، باهوشترين ، هوشمندترين وتيزبين ترين است // اگر هاشمي رييس جمهور نشود باهنر رييس مجلس مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و بر اساس خبر ارسالي ، محمد مهدي امامي ناصري با عنوان "رييس ستاد مركزي حمايت مردمي از سردار كبير ايران" دراين جلسه گفت: رييس جمهور آينده در تركيب هييت رييسه مجلس هفتم تاثير مستقيم دارد لذا انتخاب آقاي حداد عادل نوعي تعليق سياستهاي بعضي از افراطيون مجلس هفتم بوده و هركس غيراز هاشمي رييس جمهور شود قويا رييس مجلس ( در انتخابات سال آينده هييت رييسه) تغيير خواهد كرد ومهندس باهنر رييس مجلس مي شود .

وي افزود: احتمالا فقط اگرهاشمي رييس جمهور شود حداد عادل رييس مجلس باقي مي ماند بنابراين كانديدا شدن آقاي حدادعادل توسط آبادگران براي رياست جمهوري دوراز ذهن نيست.

دبير كل حزب مردم ساوه افزود: انتخاب حدادعادل به عنوان رييس مجلس تدبيري بود براي تعامل مجلس هفتم در سال آخر رياست جمهوري آقاي خاتمي چرا كه حداد عادل به جهت شخصيت فرهيخته و متواضع ، تعامل نسبي با دولت را برقرار كرده است گرچه موفقيت ايشان قابل توجه نبود چرا كه اگرچنين بود مقام معظم رهبري ناچار به پيام به مجلس در مورد توقف استيضاح وزرا نمي شدند.

وي افزود: غير از آقاي هاشمي اگر از راستي ها كسي رييس جمهور شود دولت در اختيار مجلس خواهد بود و اگر از چپ باشد مجلس در مقابل دولت قرارمي گيرد كه زور آزمايي سياسي شروع مي شود و اين زنگ خطر جدي است.

رييس "ستاد مركزي حمايت مردمي از سردار كبيرايران" با توصيف كردن آقاي هاشمي به زيركترين - باهوشترين - هوشمندترين وتيزبين ترين مرد سياسي ايران افزود: دولت آقاي هاشمي دولت هشت سال پيش نخواهد بود چون شرايط تغيير كرده است و آقاي هاشمي شرايط را خوب درك مي كند.

وي با بيان اينكه تركيب دولت آقاي هاشمي همه را شگفت زده خواهد كرد گفت: آقاي هاشمي به هيچ كس باج نمي دهد و به تنهايي هم وزن تمام احزاب حركت مي كند. لذا دولت ايشان دولت ائتلافي نخواهد بود بلكه دولت وفاق سياسي و آشتي ملي و كار آمدي و اجرايي خواهد بود و حاصل رياست جمهوري ايشان براي مردم ، امنيت رفاه و آباداني در سايه اقتدار است.

امامي در پايان با انتقاد شديداز سخنان خلاف واقع آقاي ابطحي ( مشاور رييس جمهور ) گفت: قاطعانه ميگويم آقاي مرعشي محوريت ستادهاي آقاي هاشمي خواهد بود و به نظر مي رسد به جهت خواست عمومي وحمايت هاي خود جوش مردمي ، آقاي هاشمي نياز به ستاد انتخاباتي همانند ساير كانديداها ندارند كه رييس ستاد داشته باشند.