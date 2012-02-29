رئیس ستاد انتخابات، فضای تبلیغات را رضایت بخش توصیف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: طی روزهای گذشته نامزدها و هوادارانشان قوانین و مقررات را رعایت کرده اند ولی گاهی غفلت های جزئی صورت گرفته که به مسئولان ستادهای انتخابات نامزدهای متخلف تذکر داده شده است.

وی در ارزیابی از فضای تبلیغاتی افزود: در مجموع ، تبلیغات انتخاباتی در آذربایجان شرقی رضایت بخش است و قانون شکنی صورت نگرفته اما در مواردی تخلفات جزئی با تذکر حل و فصل شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ساعات باقیمانده از مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای ورود به مجلس نهم، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان مهلت قانونی، تبلیغات به شکل قانونمند ادامه پیدا کرده و رقابت ها توام با رفاقت ها باشد.

آژیده، تبلیغات سالم را زمینه ساز تعمیق وحدت در جامعه دانست و افزود: نباید کاندیدایی با ارتکاب تخلف تبلیغاتی، بذر کینه و عداوت را بکارد بلکه تلاش برای همدلی و تعامل بیشتر می تواند توصیه مناسبی برای کاندیداها در روزهای آینده باشد.

وی با قدردانی از رسانه ها برای ایجاد فضای انتخاباتی شایسته در آذربایجان شرقی، ابراز امیدواری کرد، ملت بزرگ ایران و مردم آذربایجان شرقی بار دیگر با حضور حماسی در پای صندوق های اخذ رای، برگ زرین دیگری بر افتخارات و عزت ملی ایران اسلامی اضافه کنند.

تعداد کاندیداهای ورود به مجلس نهم در آذربایجان شرقی به180رسید

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی، ادامه داد: با انصراف تعدادی از کاندیدهای ورود به مجلس نهم از این استان، شمار باقی مانده ها در کورس رقابت های انتخاباتی، به 180 نفر رسید.

به گفته وی، در ابتدا 295 نفر برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی مجلس نهم در آذربایجان شرقی ثبت نام کرده بودند که با انصراف 40 نفر و رد صلاحیت 75 نامزد دیگر، شمار حائزین شرایط برای حضور در این انتخابات به 180 نفر رسیده است.

آژیده، با اشاره به اخذ تائید صلاحیت یک کاندیدای دیگر از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، تعداد نامزدهای انتخاباتی این دور مجلس از حوزه انتخابیه یاد شده را 75 نفر اعلام کرد.

احتمال بارش برف و باران در روز رای گیری

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به پیش بینی هواشناسی در خصوص وضعیت آب و هوای استان در روز 12 اسفند اشاره و اضافه کرد: مطابق این پیش بینی ها بخش های جنوبی آذربایجان شرقی، دارای جوی ابری بوده و احتمال بارش برف و باران وجود دارد.

وی افزود: بر همین اساس، با اداره کل راه و ترابری و سایر دستگاه های امدادرسان هماهنگی های لازم صورت گرفته تا کار رای گیری از مردم این بخش ها با مشکل مواجه نشود.آژیده، ابراز اطمینان کرد، بر پایه هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته تمام ساکنان مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی خواهند توانست در این برنامه سرنوشت ساز و تعیین کننده سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت کنند.



59هزار رای اولی در آذربایجان شرقی

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: 59 هزار و 530 نفر از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات مجلس نهم از آذربایجان شرقی را رای اولی ها تشکیل می دهند.به گفته وی، 30 هزار و 131 نفر از این تعدادپسر، و 29 هزار و 399 نفر دختر هستند.

تاکید بر بیطرفی عوامل برگزارکننده انتخابات معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه عوامل برگزار کننده انتخابات برای تضمین سلامت این برنامه بزرگ سیاسی و اجتماعی بیطرفند، تصریح کرد: شاه بیت فعالیت مسئولان ستاد انتخابات در سراسر کشور و به ویژه در آذربایجان شرقی حفظ بیطرفی کامل است تا سلامت انتخابات خدشه دار نشود.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن حضور کارمندان دولت در ستادهای انتخاباتی کاندیداها در ساعات اداری، تصریح کرد: برای اینکه شائبه ها به حداقل برسد به مدیران نیز توصیه شده است که از حضور در ستادهای انتخاباتی کاندیداها پرهیز کنند.به گفته وی، تا کنون تخلفی در این زمینه گزرش نشده است اما متخلفان و قانون شکنان احتمالی مورد برخورد جدی مسئولان قرار خواهند گرفت.