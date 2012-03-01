به گزارش خبرنگار مهر، هفته های چهارم و پنجم از دور برگشت چهارمین دوره رقابتهای لیگ ووشو بانوان امروز پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار می شود و طی آن قهرمان این فصل در جدال حساس دو تیم فولاد ماهان سپاهان با گاز مازندران مشخص خواهد شد.

هم اکنون در جدول رده بندی گاز مازندران با 24 امتیاز در صدر جدول قرار داد و فولاد ماهان با 21 امتیاز دوم است، گازی ها با تساوی هم می توانند جام قهرمانی را تصاحب کنند ولی فولاد باید برنده از میدان خارج شود.

اما در سایر بازیها در هفته چهارم شهرداری همدان با هیئت ووشو تهران، هیئت ووشو کرمانشاه با مرکزی و در هفته پنجم شهرداری همدان با گاز مازندران، هیئت ووشو کرمانشاه با فولاد ماهان سپاهان و هیئت ووشو مرکزی با تهران پیکار می کنند.

در جدول رده بندی گاز مازندران با 24 امتیاز صدرنشین و فولاد ماهان سپاهان با 21 امتیاز دوم است. تیم های هیئت ووشو تهران با 12 امتیاز، هیئت ووشو همدان با 6 امتیاز، هیئت ووشو کرمانشاه با 4 امتیاز و هیئت ووشو مرکزی با یک امتیاز مکانهای سوم تا پنجم جدول را در اختیار دارند.