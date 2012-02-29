توزیع مرغ گرم 3800 تومانی در نمایشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه بهاره حکیمیه تهرانپارس در جمع خبرنگاران گفت: در این نمایشگاهها کیف، کفش، آجیل، شیرینی، خشکبار، ماهی، روغن، شکر و برنج در کنار گوشت قرمز و گوشت مرغ با قیمت مناسب عرضه می شود.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: نمونه کالاهای عرضه شده در نمایشگاه پلمپ شده و مردم نیز باید در هنگام خرید به نمونه پلمپ شده کالا دقت داشته و با قیمت و کیفیت آن جنس مورد علاقه را خریداری کنند.



وی تصریح کرد: مرغ گرم هم اکنون در بازار به قیمت 4100 تا 4500 تومان عرضه می شود که در نمایشگاهها 3800 تومان و مرغ منجمد نیز 3100 تومان به صورت گسترده توزیع می شود.



به گفته فراهانی این نمایشگاهها در پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، بوستان ولایت، فرهنگسرای خاوران و ورزشگاه تختی در حال برگزاری بوده و از 10 صبح تا 10 شب آماده خدمت رسانی به مردم است.



رئیس شورای اصناف کشور هدف برگزاری این نمایشگاهها را حذف واسطه ها و استفاده از پتانسیل تولید داخلی دانست و گفت: کالاها در این نمایشگاهها بین 10 تا 20 درصد تخفیف عرضه می شود.



به گزارش مهر، این نمایشگاهها از امروز به مدت 10 روز در 370 نقطه کشور در حال برگزاری است.