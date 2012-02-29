احمدی نژاد برای پاسخ به سوال نمایندگان راهی بهارستان می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده پس از تعطیلی 3 هفته ای و در پی برگزاری انتخابات مجلس نهم، روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

طرح سئوال از رئیس جمهور به عنوان مهمترین دستور کار این هفته مجلس در برنامه کاری نمایندگان ثبت شده است.

30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و کمیسیون های مذکور ظرف یک هفته باید طرح سئوال از رئیس جمهور را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند. در صورتی که سئوال کنندگان از پاسخ های داده شده در کمیسیون ها توسط نمایندگان دولت قانع نشوند گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود و طبق ماده 197 آیین نامه این گزارش در صحن اعلام می شود و به رئیس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه در صحن علنی مجلس حضور و پاسخگوی نمایندگان باشد.

علی مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه رئیس جمهور در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.



پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.



به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.



وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.



ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.



طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.



پس از آن هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.



بالاخره 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و 18 بهمن ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. براساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور یک ماه پس از اعلام وصول طرح سئوال، باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سئوالات ارائه شده باشد.

ده سئوال مطرح در این طرح به این شرح است:

1- چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علیرغم نیاز مبرم این شهرها به روان‌سازی ترافیک خصوصاً با آغاز هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ابلاغ و اجرا نشده است.

2- طبق آمار ارایه شده از سوی برخی مسئولان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 حدود 4.5 درصد بوده است. اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را بپذیریم حدود سه درصد بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل 8 درصد باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست. همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟

3- در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تا کنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران شدن هزینه تولید کالا و محصول و آسیب دیدن بنگاه‌های اقتصادی گردیده است، چرا دولت مقید به اجرای قانون مصوب مجلس نیست؟

4- مقاومت 11 روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر بزرگ انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت‌الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟

5- این سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نیست چه هدفی را نبال می‌کند؟

6- وزیر ورزش و جوانان پس از 5 ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌ای غیرمعمول به مجلس معرفی شد. آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟

7- مبلغ هزار و 500 ملیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟

8- چه ضرورتی وجود داشت که آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به جای اینکه علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند.

9- چرا جنابعالی با علم به این که انتقاد از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش عمومی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید؟ پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما در مصاحبه زنده تلویزیونی بعد اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می‌شود؟

10- چرا بر نظریه ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علیرغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلام وی مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تایید و بر آن تاکید کرده و باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولاً چرا از گروه موسوم به جریان انحرافی علیرغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی‌کنید بلکه از این افراد دفاع می کنید؟