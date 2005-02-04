آموزش امامان جماعت مساجد هلند در دانشگاه مسيحيان

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، دانشگاه آزاد آمستردام هدف از ارائه اين طرح را جذب بيشتر مسلمانان در جامعه هلند اعلام كرد.



درچند سال اخير مناقشاتى در زمينه پيوستن مسلمانان به جامعه هلند روى داده است كه حادترين آن قتل بحث انگيز"تئو وان گوگ "، فيلم ساز هلندى بود .



بر اساس اين گزارش ، بيشترامامان جماعت هلندى به طورمستقيم در تركيه و مراكش آموزش ديده اند كه به اعتقاد دولت اين افراد به علت جذب نشدن درجامعه اين كشور، جامعه مسلمان هلند جايگاه واقعى خود را پيدا نكرده است .



وزارت آموزش هلند با تصويب طرح يك و نيم ميليون يورويى به كسانى كه دوره هاى آموزشى امامت جماعت را گذارنده باشند مدرك كارشناسى ارشد اعطا مى كند.



نخستين گروه دانشجويان اين دوره درطول دوره آموزشى نه تنها اسلام بلكه تاريخ مسيحيت و فرهنگ هلند را نيز فرامى گيرند.



برنامه مطالعات دينى كه دانشگاه آزاد پروتستان مجرى آنها است در سراسر جهان با استقبال خوبى روبه رو شده است .



