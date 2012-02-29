برگزاری آخرین جلسه توجیهی کاربران رایانه های شعب اخذ رای در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی عصر امروز در آخرین جلسه توجیهی کاربران رایانه های شعب اخذ رای شهرستان قدس اظهار داشت: این کاربران به عنوان نمایندگان کاندیداها انجام مسئولیت می کنند و حق دخالت در امور رای دهندگان را ندارند.

وی افزود: ضروری است تا افراد انتخاب شده به ایفای مسئولیت خود پرداخته و درگیر مسایل حاشیه ای نشوند.

این مسئول عنوان کرد: به همراه داشتن کارت ملی در روز رای گیری برای واجدین شرایط ضروری است ضمن اینکه عوامل انتخاباتی نیز باید با کنترل صحیح و به موقع شرایط مطلوبی را برای افراد شرکت کننده مهیا کرده و مانع از بروزهرگونه مشکل شوند.

شعب اخذ رای جای خودنمایی نیست

جهانبخشی با بیان اینکه شعبه اخذ رای جای خودنمایی نیست وعوامل برگزاری انتخابات باید در حیطه وظایف خود فعالیت کنند، افزود: در این زمینه تمام عوامل باید در حیطه وظایف تعریف شده فعالیت کنند و در کارهای یکدیگر دخالتی نداشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین بازرسان ویژه وزارت کشور نیز با حضور در شعب اخذ رای برگزاری انتخابات را به طور کامل رصد کرده ودر صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را به نماینده فرماندار اعلام خواهند کرد.

لزوم رعایت قانون در شعب اخذ رای

فرماندار قدس در ادامه با تاکید بر رعایت قوانین در شعب اخذ رای به کنترل مراجعات و رفت و آمدها اشاره کرد و گفت: استمرار کنترل رفت و آمدها و تمام موارد موجود ضروری است.

جهانبخشی لزوم توجه به سعه صدر در برخورد با مراجعان به شعب را یادآور شد و بیان کرد: افراد مستقر در شعب اخذ رای باید با روی گشاده و برخورد مطلوب بستر آرامش انتخاباتی را فراهم کنند.

آخرین جلسه توجیهی کاربران رایانه ای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز در شهرستان قدس برگزار شد.