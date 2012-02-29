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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

عابدی:

فراکسیون مناطق محروم در مجلس تقویت می شود

فراکسیون مناطق محروم در مجلس تقویت می شود

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم طبس در مجلس گفت: برای محرومیت‌زدایی به معنای واقعی، فراکسیون مناطق محروم را تقویت می‌کنم.

محمدکریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های خود در صورت موفقیت به ورود در مجلس نهم اظهار داشت: اشتغال، پیشرفت، محرومیت ‌زدایی و رضایت مردم مهمترین اهدافی است که دنبال می کنم.

کاندیدای اصولگرای مجلس نهم در طبس عنوان کرد: انجام کارهای فرهنگی در راس همه امور است.

عابدی یادآور شد: در این دوره برای پیاده ‌سازی فرهنگ ناب محمدی و بر اساس قانون اساسی و انقلاب فرهنگی که مورد نظر امام و رهبری است تلاش می ‌کنم.

وی گفت: به منظور نزدیکی بیشتر مردم و مجلس که همان خانه ملت بزرگ ایران است، در مجلس هشتم دفتر نمایندگی خود در چهار شهرستان فردوس، طبس، بشرویه و سرایان و دو بخش عشق‌ آباد و دیهوک را به خانه ملت تغییر نام دادم.

کاندیدای اصولگرای حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان افزود: در دوران نمایندگی خود در مجلس هشتم10 گروه تخصصی با حضور نخبگان داوطلب به منظور مشاوره، تعامل و پیگیری نیازمندی‌ های منطقه از طریق مجلس و دولت ایجاد شد تا با کار جمعی و به توسعه و پیشرفت منطقه و محرومیت‌ زدایی پرداخته شود.

عابدی، ارتقای باغستان به بخش مستقل، ارائه طرح جدید راه ‌آهن از ایستگاه جزین به بیرجند از مسیر فردوس و سرایان و جذب سرمایه‌ گذار، گازرسانی به شهرستان فردوس، اسلامیه و باغستان، احداث استخر شنای سرپوشیده و تجهیز بیمارستان به دستگاه سی.تی.اسکن را از جمله فعالیت‌ های انجام شده طی دوران نمایندگی خود در مجلس هشتم برشمرد.

کد مطلب 1547392

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