نماز مهم‌ ترین عامل کاهش بحران ‌ها و آسیب ‌های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروزه بحران ‌ها و چالش ‌های خطرناکی مانند بی‌ هویتی، بحران‌ های خانوادگی و از بین رفتن پیوندهای اجتماعی جوامع بشری را تهدید می کند که راه حل عبور از همه آن ها، اقامه نماز است.

وی نماز را عمومی ‌ترین بخش تربیت انسان دانست و گفت: بودجه‌ هایی که صرف اقامه و توسعه فرهنگ نماز می شود، سرمایه گذاری در جهت سامان بخشیدن و توسعه فرهنگ اجتماعی جامعه است.

وی با تاکید بر آماده سازی مساجد برای ایام نوروز، افزود: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و حضور مسافران نوروزی، اقدامات لازم برای آماده سازی مکان های نماز خواندن باید در دست انجام باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به اینکه هر ساله برنامه‌ ریزی های لازم برای اسکان و امکانات غذایی و غیره برای مسافران نوروزی انجام می شود، فراهم کردن مکان‌ های نماز نیز ضروری است.

وی گفت: در این ارتباط هماهنگی ‌های لازم با دستگاه ‌های مربوطه انجام شده و امیدواریم به نحو شایسته ‌ای موفق به اجرای طرح شویم.

مبارکی اظهار داشت: مکان ‌های نماز در کشور باید دارای وسایل رفاهی مورد نیاز برای نمازگزاران باشد.

وی گفت: طی برنامه ‌ریزی‌ های صورت گرفته در کنار فعال بودن تمامی مساجد و نماز خانه‌ های بین راهی، مساجد ورودی شهرها نیز در ایام نوروز برای ادای فریضه معنوی نماز آماده پذیرایی از مسافران خواهند بود.

وی افزود: همچنین مطابق برنامه‌ ریزی ‌ها صورت گرفته در کنار مساجد جامع شهرها، تعدادی از مساجد نیز به صورت 24 ساعته برای استقبال از مسافران و مردم فعال هستند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر اطلاع رسانی صحیح نمازخانه‌ های واقع شده در مراکز تجاری و بازارهای مرکزی شهرها به منظور رفاه حال مردم تاکید کرد.

جلسه ستاد اقامه نماز سیستان و بلوچستان به منظور برنامه ‌ریزی برای آماده سازی، مدیریت و نظارت بر نمازخانه‌ ها و مساجد از جمله نمازخانه های بوستان ‌های شهری، پایانه ‌های مسافربری جاده ‌ای و مساجد بین راهی، در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد.