حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات هفتههای اخیر پیرامون تیم گیتیپسند و مواضع کمیته فوتسال علیه این باشگاه اظهار داشت: به نظر من بسیاری نمیخواهند تیم گیتیپسند قهرمان شود و از جهتگیریها و رفتارهای این عده، کاملا مشخص است که عقیده آنها چیست.
وی با بیان اینکه حضور تیم منصوری در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ضرر آبروی ایران بود، بیان داشت: این تیم فصل گذشته به عنوان نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرد اماعملکرد بدی از خود به نمایش گذاشت.
مدیر فنی باشگاه گیتیپسند با اشاره به ناراحتی رئیس کمیته فوتسال از اظهارات شمس بیان داشت: هواداران گیتیپسند در جریان بازی تیم خود با منصوری قرچک به پیوند ترابیان و منصوری اشاره کردند و این در حالیست که همه این مسئله را میدانستند و هیچ شکی در آن نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته هم بارها گفتم که قهرمانی حق فولاد ماهان است اما هیچکس به آن توجه نکرد اما امسال از حق خودمان نمیگذریم.
شمس با اشاره به بازیهای تیم منصوری در دو هفته باقیمانده لیگ بیان کرد: شک نکنید که ما قهرمانیمان را در مشهد جشن میگیریم و قمیها به راحتی در قرچک منصوری را میبرند تا ما در جوار حرف رضوی قهرمانی خود را جشن بگیریم.
وی اضافه کرد: مطمئن باشید اجازه نمیدهم که کمیته فوتسال حق مردم اصفهان را به راحتی ضایع کند و در این زمینه از همه مراجع قانونی و همه اعتبار خودم در آسیا استفاده خواهم کرد.
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