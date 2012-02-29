دستگاههای مرتبط برای برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان مشارکت داشته باشند

حسن شریعت نژاد در گفتگو با مهر با تاکید بر همکاری دستگاههای اجرایی استان در رابطه با برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار داشت: در راستای هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب لرستان همه دستگاهها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: دستگاههای خدمات رسان مانند مخابرات، شرکت توزیع برق و ... باید در این راستای همکاری مطلوب را داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به استقبال مردم لرستان از نمایشگاه کتاب سال گذشته عنوان کرد: با توجه به استقبال مردم از نمایشگاه کتاب باید اطلاع رسانیهای لازم را در این راستا در سطح استان لرستان صورت گیرد.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه با وجود برگزاری انتخابات نباید از ظرفیت نمایشگاه کتاب استان غافل بود، ادامه داد: باید رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیمای لرستان در راستای اطلاع رسانی از برگزاری این نمایشگاه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه همچنین در قالب این نمایشگاه می توان ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان را معرفی کرد، بیان داشت: معرفی میراث فرهنگی استان لرستان، بازدید ناشران و مهمانان نمایشگاه کتاب لرستان از آبشارها، آثار تاریخی و قلعه فلک الافلاک نیز در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه در دستور کار قرار گیرد.