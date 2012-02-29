"اولین مسلمان" در دانشنامه پیامبراعظم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و ششمین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبراعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجت الاسلام علی اسدی، حجت الاسلام حسن اسکندری و حجت الاسلام محمدحسین حقیقی در دفتر دانشنامه و طی آن محتوای مقاله "اولین مسلمان" تألیف سید کرم حسین حسینی مورد بررسی قرار گرفت.

این مقاله درباره "اولین مسلمان" یعنی اولین فردی که به رسالت پیامبر ایمان آورد. در میان مسلمانان اختلافی نیست که نخستین مسلمان و مؤ‌من به پیامبر از میان زنان حضرت خدیجه است اما در این که نخستین مرد مسلمان کیست دو قول عمده وجود دارد: تمام شیعیان و گروهی از اهل سنت، علی(ع) را نخستین مؤمن می دانند. اکثریت اهل سنت ابوبکر را اولین مسلمان می دانند.

مقصود شیعه از ایمان آوردن امیر المؤمنین امام علی(ع) بیان ایمان است نه ایمان ابتدایی. زیرا او کافر و مشرک نبوده تا ایمان آورده باشد. اهل سنت نیز عنوان "کرم الله وجهه" را تنها شایسته علی(ع) دانسته اند زیرا عقیده دارند تفاوت او با سایر اصحاب رسول خدا(ص) این بوده که هیچ گاه به خدا کفر نورزیده است.

روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) در سبقت اسلام امیر المؤمنین امام علی(ع) بر دیگران در منابع فریقین از طریق صحابه و تابعین نقل شده که مرحوم علامه امینی بیش از صد روایت را در این زمینه نقل کرده است.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند که در نهایت مقرر شد که اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.