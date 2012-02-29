ارسال روزانه نظرسنجی های انتخاباتی البرز به رسانه ملی

ناصر صفار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای این سازمان در انتخابات پیش رو گفت: در حیطه نظرسنجی به طور مرتب و از سه ماه پیش فعالیت خود را آغاز کردیم و از پنج روز پیش نیز هر دو ساعت و به طور روزانه نظرسنجی ها را برای شبکه های سراسر ارسال کردیم.

وی افزود: با همکاری تیمی 60 نفره به طور روزانه نظر مردم در سطح شهر در خصوص کاندیداها و و ویژگی ها نماینده اصلح جمع آوری و برای رسانه ملی ارسال می شود تا مسیر افکار عمومی در خصوص انتخابات در این استان از طریق شبکه های سراسری منعکس شود.

صفار تصریح کرد: در حال حاضر و در نبود سیمای استانی برای انعکاس رویدادهای مربوط به انتخابات در استان البرز به همین میزان و پخش از شبکه های سراسری اکتفا کرده ایم.

صفار ادامه داد: بخش بزرگی از بار اخبار انتخابات نیز بر دوش سایر رسانه است که با تلاش شبانه روزی در این مسیر حرکت کرده اند.

مدیر کل سازمان صدا وسیمای استان البرز با اشاره به جمعیت استان و حساسیت انتخابات تاکید کرد: با توجه جمعیت بالای استان البرز و همچنین حساسیت زیاد انتخابات با حضور رقبای متعدد تا حد امکان سعی شده که اخبار انتخابات استان از طریق رسانه ملی منعکس شود.