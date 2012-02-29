نمایشگاه حدیث خوبان در فرهنگسرای جوان قم برپا شد

روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاهی از سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت شرکت در انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور در فرهنگسرای جوان واقع در جنب نمایشگاه بین المللی در حال برگزاری است.



فعالیت نمایشگاه تا روز انتخابات مجلس



وی ادامه داد: این نمایشگاه که به همت سازمان‌های مردم نهاد جوان استاد قم برپا شده است از امروز با تلاش جوانان پر جنب و جوش این معاونت فعالیت خود را شروع کرده است و تا روز قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده استقبال و بازدید از علاقمندان و عموم شهروندان است.



سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم اضافه کرد: علاقمندان می‌توانند از امروز جهت بازدید از این نمایشگاه که از جمله کارهای فرنگی معاونت امور جوانان محسوب می‌شود، صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 18 به محل ساختمان معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم واقع در خیابان خاکفرج جنب نمایشگاه دائمی قم مراجعه کنند.

