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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

کارخایی هشدار داد:

دشمن در صدد توطئه است/مردم هشیارتر از همیشه خواهند بود

دشمن در صدد توطئه است/مردم هشیارتر از همیشه خواهند بود

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با بیان اینکه دشمنان نظام برای رسیدن به اهداف خود به انتخابات مجلس در سال جاری چشم دوخته اند، افزود: دشمن در صدد توطئه در انتخابات است.

ایرج کارخایی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مردم بصیر ایران هشیارتر از همیشه در پای صندوق های رای حاظر خواهند شد، گفت: دشمن در این انتخابات می خواهد توطئه کند اما ملت باهوشیار و آگاهی مناسب این توطئه ها را خنثی وبرملا می کنند.

 گفت: ملت ایران با حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه امسال نیز بار دیگر با حضوری انقلابی، حماسه دیگری را رقم زده و جواب دندان شکنی به دشمنان نظام می دهند.

کارخایی از بیکار نبودن دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوقهای رای خبرداد و گفت: با توجه به فرمایشات و دغدغه‌های رهبری همه ما باید با هوشیاری در برخورد با این تهاجم برخورد کنیم.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان تصریح کرد: دشمنان تا هویت مکتبی و حیثیت دینی ما را لگدکوب نکنند، دست از فعالیت‏های خود بر نمی‏دارند.

کارخایی در پایان مشارکت و حضور گسترده آحاد مردم در روز 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای را عامل پشتیبانی  و حمایت مردم از نظام اسلامی و تقویت امنیت و اقتدار ملی دانست و گفت: نمایندگان ملت باید نیازها وخواسته های مردم را بدانند و در حل آن کوشا باشند.

کد مطلب 1547403

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