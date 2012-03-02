لزومی ندارد حرفم را با سینما بزنم/ عجیب است اینقدر فیلمم را دوست دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "چیزهایی هست که نمی‌دانی" اولین ساخته بلند سینمایی فردین صاحب‌الزمانی است که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و نامزد دریافت چندین تندیس شد. این فیلم بعد از گذشت یک سال به تازگی بعد از جشنواره فجر سی‌ام در سینماهای تهران اکران شده‌است و شرایط مناسبی در نمایش عمومی ندارد. علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی از بازیگران اصلی این فیلم هستند که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. صاحب الزمانی پیش از این کار تدوین و صداگذاری آثار متعددی را در سینما انجام داده‌است و امسال نیز با فیلم "پله آخر" ساخته علی مصفا به‌عنوان تدوینگر در جشنواره فجر حضور داشت. در این گفتگو با عوامل فیلم در ارتباط با وضعیت اکران و ایده شکل‌گیری "چیزهایی هست که نمی‌دانی" صحبت کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر:* در حال حاضر فیلم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" در شرایط خوبی اکران نشده‌است. گویا برای شما به‌عنوان یک فیلمساز زمان نمایش عمومی، انتخاب بین بد و بدتر بوده است. به نوعی می‌توان در شرایط فعلی، واژه فیلم‌سوزی را برای اکران فیلم‌های روی پرده به کار برد. به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که از قبل پشت درهای اکران مانده به یک جا به نمایش در آوردند به طوری‌که یک سینما با داشتن 3 سالن به طور همزمان 5 فیلم اکران می‌کند.

فردین صاحب‌الزمانی: طی پیگیری‌هایی که با پخش‌کننده فیلم، یعنی آقای سرتیپی داشتم متوجه شدم قرار است تعداد سالن‌ها افزایش یابد. خیلی اطلاعی در این زمینه ندارم. همزمانی فیلم‌ها عمدتا به خاطر کمبود سالن است که همیشه هم این شرایط وجود داشته است. فکر می‌کنم زمان اکران فعلی "چیزهایی هست که نمی‌دانی" بهتر از تابستان است و یا از دست دادن امسال و حتی بهتر از شرایط دیگر است که ممکن بود برای این فیلم به وجود آید و طبعا بدتر از شرایط دیگر.

من فکر می‌کنم به عنوان کارگردان خیلی در شرایط اکران دخالت ندارم و اعضای شورای صنفی نمایش هستند که نمی‌دانم با چه شرایطی و دیدگاهی تصمیم می‌گیرند این زمان را برای فیلم ما در نظر بگیرند. ما هم فکر کردیم بهتر است همین زمان را هم از دست ندهیم.

علی مصفا: من هم مثل شما احساس می‌کنم در پروسه اکران در حق این فیلم ظلم شده‌است. متوجه نمی‌شوم چه حکمتی در این کار بوده که این فیلم بدین شکل اکران شود. وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تهیه‌کننده فیلم، منیژه حکمت بوده که به هر حال شخصی است که دغدغه اینگونه کارها را داشته و به همت ایشان فیلم ساخته شده است. پخش‌کننده هم علی سرتیپی است که قوی‌ترین پخشی است که هم اکنون در سینما داریم. ایشان هم با اشتیاق ماجرای اکران را دنبال می‌کند. خود فیلم هم، اکثریت زیادی حتی اگر بخواهیم به منتقدان نگاه کنیم بر روی جنبه‌های مثبت آن اتفاق نظر دارند و تمامی ‌قابلیت‌های یک فروش معقول و مناسب را دارد. من هر چقدر این چند روز فکر می‌کنم متوجه نمی‌شوم این فیلم چرا باید اینگونه اکران شود؟! بدون تبلیغات و در بدترین زمان. از طرفی زمانی هم به پایان آن باقی نمانده است.

گویا این‌ها فیلم‌هایی هستند که برای این وقت سال نگه داشته می‌شوند. به نوعی می‌خواهند آن‌ها را از سر خود باز کنند و دوست ندارند خیلی دیده شود. خودشان به این فیلم‌ها عنوان مخاطب خاص را می‌دهند. انگار مخاطب خاص فقط متوجه این فیلم می‌شود. در واقع اینگونه است که ما اینطور صلاح می‌دانیم که همه این فیلم را نبینند و مخاطب خاص فقط به دیدن آن‌ها برود. در صورتی که "چیزهایی هست که نمی‌دانی" می‌تواند با طیف گسترده‌ای ارتباط برقرار کند.

به نوعی می‌خواهند بگویند اینگونه فیلم‌ها را نسازید. اگر دنبال ساخت چنین آثاری بروید همین سرنوشت را خواهید داشت. من به سهم خودم از این موضوع ناراحتم. آقای صاحب‌الزمانی پیش خود فکر می‌کنند اوضاع می‌توانست از این خیلی بدتر باشد. تنها چیزی که ما را کمی ‌آرام می‌کند همین موضوع است. به همین دلیل به همین هم راضی هستیم و چاره دیگری هم نداریم.

* در جواب این موضوع مسئولان عمدتا این اتفاق را بر گردن سینماداران می‌اندازند که آن‌ها تمایلی برای اکران چنین فیلمی ‌نداشتند.

- مصفا: سینماداران ممکن بود تا سال گذشته روی چنین موضعی پافشاری کنند، اما بعد از اتفاقی که برای "جدایی نادر از سیمین" افتاد و بعد از فروش خوبی که "اسب حیوان نجیبی است" و یا "سعادت آباد" داشت آن‌ها نیز متقاعد شدند اینگونه نیست که مردم چنین فیلم‌هایی را نبینند. اتفاقا آن‌ها زودتر از ما در جریان این موضوع قرار می‌گیرند.

به آن‌ها هم باید مشاوره داد. نمی‌شود که همه اختیار را به سینمادار داد. باید آن‌ها را متقاعد کرد. برای آن‌ها مثال از فیلم‌های تجاری بزنیم که فکر می‌کردند پرفروش می‌شود ولی در اکران اینگونه نشدند. به هرحال اگر زمانی برای ریسک هم باشد حالا است. بهتر است یک تبلیغات مناسب و اکران خوب برای فیلم در نظر گرفته شود تا حداقل در یک فرصت محدود تستی انجام شود تا در جریان جواب آن قرار بگیریم. به عقیده من می‌توان با این شرایط تکلیف ساخته شدن یا نشدن اینگونه آثار را مشخص کرد.

* تبلیغات، فیلم در چه شرایطی قرار دارد؟

صاحب‌الزمانی: فکر می‌کنم کم‌کم تبلیغات بیشتر می‌شود. به تازگی نمایش تیزر فیلم از تلویزیون آغاز شده است. من بیلبوردی از فیلم هنوز ندیده‌ام. اما آنطور که پخش‌کننده گفتند، استقبال خوب بوده و حتی سانس‌های وسط هفته هم فروش خوبی داشتند. فیلم بیشتر برای مخاطب جوان سینما است. علاقه‌مندان این اثر بیشتر جوانان و قشر دانشجو هستند تا یک خانواده که دسته‌جمعی به دیدن فیلمی می‌روند. به هر حال قشر جوان و دانشجو فرصت بیشتری دارند تا وسط هفته به دیدن فیلم‌ها بروند. خوشبختانه "چیزهایی هست که نمی‌دانی" وابسته به فروش پایان هفته نشده است. اکران شهرستآن‌ها هم آغاز خواهد شد.

* با توجه به قشری که شما برای فیلم عنوان کردید آیا اکران دانشگاهی هم دارید؟

صاحب‌الزمانی: بعد از جشنواره فیلم فجر سال گذشته با توجه به استقبال جوان‌ها، ما چند نمایش دانشگاهی داشتیم. اگر هم باز پیشنهادی در این زمینه داشته باشیم استقبال می‌کنیم.

* با توجه به صحبت‌های شما گویا خیلی پیگیر اکران فیلم نیستید و به نوعی با این مقوله خیلی راحت برخورد می‌کنید. این موضوع از طرف یک کارگردان که فیلم اول خود را ساخته کمی ‌تعجب‌آور است. عمدتا بیشتر فیلمسازان جوان درگیر اکران فیلم اول خود می‌شوند. حتی اگر آشنایی در این زمینه ندارند اما به شدت با پروسه اکران درگیر می‌شوند و تمام انرژی خود را می‌گذارند. سینما برای هر کسی یک تعریفی دارد. اینکه حرفی را به صورت تصویر در بیاورند تا مخاطب را درگیر کنند. زمان نگارش فیلمنامه و ساخت "چیزهایی هست که نمی‌دانی" چقدر این دغدغه و اینکه حرفی برای گفتن دارید و مخاطب هم می‌تواند بشنود شما را درگیر کرد و چقدر احساس کردید لذت شما از سینما به مرحله‌ای رسیده که باید خودتان را در این راه محک بزنید. حالا یا به اکران برسد و یا فقط به صورت یک تجربه در کارنامه شما باشد.

صاحب‌الزمانی: اگر بخواهیم من را با فیلمسازانی که فیلم اول خود را می‌سازند مقایسه کنیم آن‌ها معمولا جوان‌تر از من هستند و پر شر و شورتر! چند سالی زودتر شروع کردند. البته من در این سال‌ها از فضای سینما دور نبودم. دغدغه‌ای هم ندارم که بخواهم حرفی بزنم. حرف را می‌توان به شکل‌های دیگری هم بیان کرد. لزومی ‌ندارد بخواهیم حرف خود را با سینما بزنیم. انگیزه ساخت فیلم هم به لذت فیلمسازی برمی‌گردد. من در صداگذاری، تدوین و حتی در برخی مواقع زیرنویس کردن یک فیلم، نقد نوشتن و طنز سینمایی در مجله فیلم، هم که پیش از این تجربه کردم برایم لذت‌بخش بوده و همچنان هم هست.

بی آن که بخواهم شعار بدهم یا حرف‌های مهم بزنم، باید بگویم که سینما در بخشی از هوایی که تنفس می‌کنیم وجود دارد. انگیزه و بازی اصلی این است که خوش بگذرد، دور هم باشیم و کاری هم که می‌کنیم آبرومند باشد. ولی "چیزهایی هست که نمی‌دانی" حرف یا پیامی‌ ندارد. بیشتر برداشتی از زندگی خود ما است و هر شخصی که شبیه این زندگی را داشته و یا تجربه کرده فیلم را دوست دارد.

* پس به نوعی می‌توان گفت ارتباط شما با سینما به جایی رسید که احساس کردید حالا باید فیلم بسازید.

صاحب‌الزمانی: اینگونه هم نیست. به نوعی شرایط ساخت فیلم فراهم شد. فیلمنامه "چیزهایی هست که نمی‌دانی" را حدود هفت یا هشت سال پیش نوشتیم. مرکز گسترش مستند و تجربی، در مدیریت قبلی، نسبت به مشارکت در ساخت فیلم ابراز علاقه کرد. پژمان لشگری‌پور و محمد آفریده فیلمنامه را دوست داشتند و برای تولید آن پا پیش گذاشتند.

اول گفتند 70 درصد برای ساخت آن کمک می‌کنیم و بعد کمتر شد. در حال حاضر مشارکت مرکز در ساخت این فیلم 45 درصد است. البته از ما خواستند تهیه‌کننده معرفی کنیم. من هم با منیژه حکمت که سال‌ها آشنایی داشتیم صحبت کردم و با علی واجد سمیعی هم که از قبل رفاقت داشتیم کار را شروع کردیم. به هر حال شرایط برای ساخت فیلم مهیا شد.

اینگونه نبود که از این دفتر به آن دفتر برای ساخت فیلم مراجعه کنم. به دو یا سه نفر که آشنایی با آن‌ها داشتم و فکر می‌کردم برای ساخت چنین فیلمی‌علاقه‌مند باشند، مراجعه کردم. اگر هم شرایط فراهم نمی‌شد مشکلی نبود. در واقع شرایط اینگونه نبود که من فکر کنم به مرحله‌ای رسیده‌ام که باید فیلم اولم را بسازم.

* اگر شخص دیگری ابراز تمایل می‌کرد این فیلمنامه را بسازد شما ممانعتی نداشتید؟

صاحب‌الزمانی: نه به شخص دیگری برای ساخت نمی‌دادمش. زیرا خیلی روی فیلمنامه آن کار کرده بودیم. شش سال با پیام یزدانی هر چند وقت یکبار به سراغ آن می‌رفتیم تغییرات و اصلاحاتی انجام می‌دادیم. خیلی هم به ساخت آن امیدوار نبودم. اما فیلمنامه دومی ‌هم شروع نکردیم. فکر می‌کردم اگر قرار باشد فیلمی ‌بسازم باید با همین فیلمنامه کار کنم.

*علی مصفا هم جزء کسانی بود که از ابتدا یا در طول این سال‌ها درگیر فیلمنامه "چیزهایی هست که نمی‌دانی" بودند؟

صاحب‌الزمانی: بله از ابتدا ایشان هم در جریان بودند.

- مصفا: از همان زمانی که فیلمنامه را خواندم درباره ساخت آن صحبت می‌کردیم. در جریان ایده و طرح ابتدایی نبودم ولی زمانی که قرار شد درباره ساخت آن فکر شود من هم در جریان قرار گرفتم. از اول دوست داشتم در این فیلم باشم.

* شما زمان فیلمنامه "چیزهایی هست که نمی‌دانی"، " سیمای زنی در دور دست" را کار کرده بودید؟ یک نخ تسبیح بین فضای شخصی این دو فیلم و حتی "پلّه آخر" که امسال در جشنواره بود، دیده می‌شود که می‌تواند از یک کار تیمی‌ سرچشمه گرفته باشد.

- مصفا: بله - اولین‌بار که این فیلمنامه را خواندم بعد از ساخت فیلم "سیمای زنی در دور دست" بود. این فضای ذهنی مشترک بین من و فردین هست. به هر حال ما رفاقت قدیمی‌ با هم داریم. در فیلم کوتاه اولم با عنوان "همسایه" با فردین همکاری داشتم. از همان زمان این فضا شرکت گرفت در جریان کارهای هم بودیم که فرآیند آن مشخص است.

صاحب‌الزمانی: در هر مرحله‌ای که فیلم به کار تولید نزدیک‌تر می‌شد دوباره از علی خواهش می‌کردم در جریان قرار بگیرد...

مصفا: بله با هم مدام در تماس بودیم تا در جریان نظرات هم قرار بگیریم....

مهتاب کرامتی: جهان‌بینی مصفا و صاحب‌الزمانی به هم نزدیک است.

* شما در جشنواره فجر سال گذشته در نشست مطبوعاتی فیلم عنوان کردید که شخصیت اصلی فیلم "علی" خیلی به شما نزدیک است. فکر می‌کنم همان زمانی که کلید اصلی کار در ذهن شما شکل گرفت به حضور علی مصفا فکر کردید. این انتخاب از آنجا می‌آید. ساخت این فیلم کاملا مشخص است از دغدغه شخصی شما می‌آید. اینگونه فیلم ساختن در سینمای فعلی، یک نوع ریسک محسوب می‌شود. در سینمایی که مخاطب به دنبال بحران می‌گردد ما اینگونه فیلم ساختن را در این دوره از جشنواره دیدیم. مخاطب عام شاید بیشتر به دنبال آثاری می‌رود که کنش و واکنش‌های زیادی دارد. این خیلی مهم است که یک فیلمساز برای ساخت فیلم اول خود به دنبال چنین فیلمی ‌برود. به هر حال شما با ساخت این فیلم نوعی از فیلمسازی و سلیقه خود را مطرح می‌کنید که مخاطب هم شما را از این پس با این نوع سینما می‌شناسد.

- صاحب‌الزمانی: اگر حالا قرار بود فیلم را بسازم دیگر برایم ریسک نبود چون خیلی استقبال مخاطبان متنوع، منتقدان و حتی مردم عادی زیاد بود. این عجیب است که اینقدر فیلم را دوست دارند. به طور مثال آقایی 70 ساله که شاید چندبار "چیزهایی هست که نمی‌دانی" را دیده است. آن موقع که کار ساخت را شروع کردم خیلی ریسک بود ولی وقتی فکر می‌کنید که کاری را درست انجام می‌دهید دیگر باید بروید سراغش. اینکه چه چیزی در آینده پیش می‌آید مهم نیست. این اهمیت دارد که بعدا پشیمان نشوید که چنین فیلمی ‌را ساخته‌اید.

- مهتاب کرامتی: وقتی به طور کامل به همه چیز فکر شده است، حتی اگر میزان ریسک خیلی هم پایین باشد هیچ چیزی در سینمای ایران قابل پیش‌بینی نیست. من با طیف‌های مختلفی فیلم را دیدم. چیزی که برای من عجیب بود این است که حتی جوانان با سنین پایین‌تر که شاید فکر کنیم سطح تحملشان کم‌تر است و نتوانند خیلی فیلم‌هایی از این سبک و سیاق را ببینند، ارتباط خوبی برقرار کردند.

* فکر می‌کنم ان موضوع خیلی برمی‌گردد به تنهایی که شخصیت علی در فیلم دارد و یا تجربه‌ای که او از سر می‌گذراند و این شاید برای خیلی از مخاطبان ما اتفاق افتاده باشد و یا حتی در این مرحله از زندگی باشند و به نوعی با فیلم همذات‌پنداری می‌کنند.

صاحب‌الزمانی: بله ممکن است مخاطب در یک دوره‌ای از زندگی خود، این شرایط را تجربه کرده باشد. ما فکر کردیم درباره یک شخصیت خیلی خاصی فیلم می‌سازیم که همه چیز این فرد هم خاص است ولی همه با آن همدلی می‌کنند و این برای همه ما جالب است.

ادامه دارد....

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* گفت‌وگو از بیتا موسوی و محمد صابری