کتاب باید با ارزش ترین جایگاه را در جامعه اسلامی دارا باشد

حجت الاسلام محمد باقر محمدی پیام در گفتگو با مهر در رابطه با تاثیر برگزاری نمایشگاه کتاب در استان اظهار داشت: نمایشگاه کتاب محلی فرهنگی برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه نشر، دانش و انتشار کتاب است و ناشران می‌توانند در این فضای فرهنگی با هم ملاقات کنند و از دیدگاههای یکدیگر مطلع شوند.

وی افزود: اگر بخواهیم در مسیر توسعه فرهنگی نقش آفرینی کنیم باید جایگاه مطالعه و کتابخوانی را بشناسیم و ارج بنهیم که یکی از راههای دستیابی به آن برپایی نمایشگاههای کتاب در استان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد با بیان اینکه کتاب باید والاترین و با ارزش ترین جایگاه را در یک جامعه اسلامی دارا باشد، یادآور شد: برپایی نمایشگاه کتاب نقش موثری در ارتقای بینش و فرهنگ جامعه دارد.

حجت الاسلام محمدی پیام با بیان اینکه کتاب بهترین یار و یاور انسان است، تصریح کرد: اگر ما می خواهیم علم و دانشمان افزایش یابد باید با کتاب مأنوس باشیم و مطالعه زیادی داشته باشیم.

وی به اهمیت توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: ترویج کتابخوانی زمینه رشد و ارتقا سطح فرهنگی جامعه را فراهم می کند.