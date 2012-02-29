بیمه ایران در استان قزوین 243 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 243 میلیارد و 165میلیون و 15هزار ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت شده کهد در قالب60 هزار و 969 بیمه نامه بوده است.



وی گفت: این میزان پرداخت درمدت مشابه سال قبل، 189 میلیارد و838 میلیون و 714 هزار ریال برای 71هزار و 266 بیمه نامه بوده است.

ملکی تصریح کرد: مبلغ حق بیمه های صادره در رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، مازاد (مالی+ دیه)، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت،عمر، حوادث، درمانی را، 393 میلیارد و457 میلیون و531 هزار ریال برای 185هزار و964 بیمه نامه است.



مدیرکل بیمه ایران استان قزوین خاطرنشان کرد: این رقم درمدت مشابه سال قبل، 216هزار و145 بیمه نامه و به مبلغ 292 میلیارد و 779 میلیون و 890 هزار ریال بوده است.



ملکی در ادامه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را حق بیمه شخص ثالث با 113میلیارد و 22میلیون و411هزار ریال برای هفت هزار و57 بیمه نامه اعلام کرد و گفت: این رقم درمدت مشابه سال قبل، 83 میلیارد و 784 میلیون و 160هزار ریال برای هفت هزار و 719 بیمه نامه بوده است.



وی، سهم حق بیمه ثالث از کل پرتفو را 46 درصد و ضریب خسارت نسبت به حق بیمه ثالث را 63 درصد اعلام کرد.



این مسئول،همچنین حق بیمه دریافتی ازبیمه گزاران شخص ثالث از ابتدای سال جاری تاکنون را 393میلیارد و457 میلیون و531هزار ریال برای 185هزار و964 بیمه نامه ذکر کرد و اظهارداشت: این رقم در مدت مشابه سال قبل 292میلیارد و 779 میلیون و890 هزار ریال برای 216 هزار و 145 بیمه نامه بوده است.



ملکی درادامه به تفکیک خسارتهای پرداختی برای رشته های مختلف بیمه ای اشاره کرد و افزود: از مجموع خسارتهای پرداختی، 999 میلیون و 533 هزار ریال مربوط به آتش سوزی، 799 میلیون و 597 هزار ریال باربری، 15 میلیارد و337 میلیون و110هزار ریال بدنه اتومبیل، دو میلیارد و 219 میلیون و 920 هزار ریال مازاد (مالی + دیه) بوده است.



مدیرکل بیمه ایران استان قزوین، پرداخت سه میلیارد و 165میلیون و 32هزار ریال برای بیمه نامه سرنشین، 299میلیون و 562هزار ریال برای بیمه نامه تمام خطر، 9 میلیارد و135 میلیون و 655هزار ریال برای بیمه نامه مسئولیت، هفت میلیارد و 414 میلیون و500 هزار ریال بیمه نامه عمر، یک میلیارد و 694 میلیون و165هزارریال بیمه حوادث و88 میلیارد و777 میلیون و 904هزار ریال نیز برای بیمه نامه درمانی و 269 میلیون و 658 هزار ریال برای بیمه نامه عمر کارکنان دولت و 29میلیون و 968 هزار ریال برای حوادث کارکنان دولت را از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان اعلام کرد.



استان قزوین با یک میلیون و 143هزار نفر جمعیت دارای 83 دفترنمایندگی، سه شعبه فعال و سه شرکت خدمات بیمه ای است.