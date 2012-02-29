به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 49 نفره تیم فوتبال النصر امارات روز دوشنبه برای دیدار با سپاهان در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا وارد اصفهان می‌شود.

این کاروان ۴۹ نفره، ساعت ۲۰ روز دوشنبه هفته آینده وارد اصفهان می‌شود و در هتل کوثر مستقر خواهد شد.

تیم داوری دیدار سپاهان و النصر نیز عصر روز دوشنبه با پروازی از چین به دوبی و از دوبی به ایران وارد ایران شده و در هتل عباسی مستقر می‌شوند.

تیم سپاهان نیز در هتل آسمان اردو خواهد زد و کنفرانس خبری سرمربیان تیم‌های سپاهان و النصر ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه در سالن چشم‌انداز هتل کوثر برگزار می‌شود.

خبر دیگر اینکه با تلاش مسئولان باشگاه سپاهان، ویزای کاروان تیم فوتبال النصر امارات توسط سرکنسولگری ایران در دوبی به صورت رایگان صادر شده است. باشگاه اصفهانی انتظار دارد که ویزای کاروان این تیم در بازی برگشت نیز توسط مسئولان باشگاه اماراتی به صورت رایگان صادر شود.

سپاهان چهارشنبه هفته جاری در چارچوب مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مصاف النصر امارات خواهد رفت.