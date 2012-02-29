بوشهر به عنوان قطب علم و انرژی در سطح فراملی مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی بوشهر اظهار داشت: در ایران اسلامی باید به مرجعیت علمی دست یابیم و بتوانیم در فضای فراملی، بوشهر به عنوان قطب علم و انرژی مطرح شود.

وی ادامه داد: جوانان بوشهری ظرفیتها و توانمندیهای بسیار زیادی دارند و برگزاری نمایشگاه‌های اینترنتی و مجازی همراه با گفتمانهای علمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برگزاری آن ضروری است.

امام جمعه بوشهر نمایشگاه را تجلی‌گاه توانمندی و خلاقیت انسان‌ها دانست و افزود: نمایشگاه‌ها در کشورهای پیشرفته رابط بسیار قوی بین علم و فناوری وصنعت است و بازدید بسیاری از نخبگان آن کشورها را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌ها نشان از خلاقیت جوانان این استان بوده و شناسنامه توانمندی یک استان یا کشور در عرصه‌های مورد نیاز است، اما این آغاز راه است و باید با دادن امکانات و آموزش‌های لازم، فضا را برای بروز استعدادهای آنان فراهم کنیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: استان بوشهر به خاطر شرایط خاصی که در کشور و منطقه خلیج فارس دارد و به عنوان قطب تولید انرژی تلقی می‌شود باید در زمینه تولید زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری نوین در سطح ملی و فراملی کار کرده و صنعت انرژی و دانش انرژی و همه صنایع اقماری را بومی‌ سازی کند.

وی اضافه کرد: باید شرایطی را برای ایجاد آموزشکده‌های فنی به منظور پرورش منابع انسانی کارآمد در همه رده‌ها ایجاد کنیم تا صنایع تولید تمام تجهیزات این صنایع را در استان بوشهر تاسیس کنیم.