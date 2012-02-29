پیشرفت استان اردبیل مدیون گذشت زمان است/جریان انحرافی نیستم

صداقت فرجی نیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضعف در مدیریت و عدم نظارت دقیق نمایندگان مجلس پیشرفت استان را کند و مختل کرده و باید از این مسئولیتها بهتر استفاده شود.

وی توسعه استان اردبیل را در دو محور کشاورزی و گردشگری امکان پذیر دانست و اضافه کرد: شناسایی این نقطه قوت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارشناسی شده بود، اما امروز هیچ کدام دو مقوله کشاورزی و گردشگری بستگی حمایت نشده است.

فرجی نیر رفع بیکاری را در گرو حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی ارزیابی کرد و یادآور شد: برای رفع مشکل بیکاری در استان باید از سرمایه گذاران بخش کشاورزی و گردشگری حمایت شود، چراکه سرمایه گذاران در استان اردبیل با مشکلات زیادی روبرو می شوند و نه تنها از سرمایه گذاران حمایت نمی شود بلکه با تنگ نظریهایی سرمایه گذاری در اردبیل منتهی به شکست می شود.

کاندیداها مجبور به تخلف تبلیغاتی می شوند

وی همچنین محدودیتهای قانونی تبلیغات انتخاباتی را موجب کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات برشمرد و تصریح کرد: محدودیتهای زمانی، وسایل ارتباط جمعی و عدم حضور صدا و سیما در تبلیغات که باید مبلغ اصلی انتخابات باشد، سبب شده شور و شوق انتخاباتی در مردم کمتر و کمرنگ شود.

معاون قضایی سابق رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی هشت روز است که در استانی مثل اردبیل مقارن با فصل سرما شده است، افزود: محدودیتهای قانونی موجب ارتکاب تخلفات انتخاباتی شده و کاندیداها به دلیل اینکه زمان تبلیغات کمتری دارند مجبور به فعالیتها و تبلیغات غیر رسمی و غیرقانونی می شوند.

وی با اشاره به تعداد شهرها و روستاهای موجود در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تصریح کرد: در این حوزه 800 هزار نفر جمعیت در 408 روستا و چهار شهرستان زندگی می کنند و نامزد انتخاباتی نمی تواند در مدت هشت روز به تمام شهرها و روستاها برود و چهره به چهره خود را معرفی کند.

فرجی نیر اصلاح قانون زمان تبلیغات را ضروری دانست و گفت: برای دوره های بعدی باید قانون انتخابات از این محدودیتها بیرون آید و به نامزدها و افرادی که به خاطر کشور پا به عرصه انتخابات گذاشته اند، اجازه معرفی و تبلیغات در زمان وسیع تر و بیشتر داده شود.

وی محدودیت تبلیغاتی را برای انتخاب اصلح مردم نامناسب دانست و تصریح کرد: با افزایش زمان تبلیغات مردم شناخت بیشتری از کاندیداها پیدا می کنند و زمینه برای انتخاب نماینده اصلح فراهم می شود.

این نامزد انتخاباتی با بیان اینکه شور و شوق انتخاباتی در این دوره به خاطر دخالتهای بی مورد مسئولان نمود خارجی ندارد، اضافه کرد: استفاده از پوستر و بنر که بهترین وسیله تبلیغاتی بدون ایجاد مزاحمت به مردم است، نباید ممنوع شود چون پوسترهای 15*10 سانتی متری به هیچ عنوان برای تبلیغات مناسب نیست.

عوامل اجرایی با فکر بسته عمل می کنند



وی با اشاره به روشهای مدرن تبلیغات گفت: اطلاع رسانی از طریق سایت و وبلاگ مهم است و وسایل تبلیغاتی را نباید محدود به تبلیغات سنتی کرد و وسایل مدرن مثل پیامک، اینترنت، سایتها و وبلاگها می توانند در کنار پوستر و عکس وسیله خوبی باشند اما استفاده مردم محدود و کمتر است.

فرجی نیر با انتقاد از عملکرد بسته عوامل اجرایی در انتخابات اردبیل عنوان کرد: مجریان انتخابات در برنامه ریزیها و جلسات توجیهی آنطور که باید به تبلیغات و حضور حداکثری کمک می کردند، توجهی نکردند و با فکر بسته در این موارد عمل نمودند.



دولت و مجلس مقصر اصلی اختلاسهای میلیاردی هستند



وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هشتم شان نمایندگی را نتوانستند حفظ کنند، اضافه کرد: نمایندگان باید نماینده مردم باشند و از منافع ملت حمایت کنند، نمایندگان فعلی مجلس یا نتوانستند و یا نخواستند به دو وظیفه اصلی خود عمل کنند که نمونه بارز آن رای اعتماد دوباره به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که با وجود اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و اعتراف وزیر به اشتباهات خود نمایندگان به چنین عملی دست زدند.



این نامزد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دو وظیفه نمایندگان مجلس عنوان کرد و با بیان اینکه مقصر اختلاس اخیر مجلس و دولت است، گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه باعث وقوع جرم هستند و چون نمایندگان مجلس در بعد نظارت ضعیف بودند، قانون فراموش شد و رئیس قوه مجریه به قوانین مصوب مجلس و تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور در زمان قانونی بی توجهی کرد.



مجلس هشتم در راس امور نبود



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس هشتم توانست خود را در راس امور نگه دارد، تصریح کرد: این جمله امام (ره) دو معنا دارد یک اینکه مجلس بتواند قوای مجریه و مقننه را تغذیه کند و دوم اینکه عقول مردم به مجلس راه یابند که هیچ کدامشان انجام نشد و مجلس هشتم نتوانست خود را در راس امور نگه دارد.



وابسته به جریان انحرافی نیستم/هزینه های من با کمکهای مردمی تامین می شود



فرجی نیر در مورد هزینه های گزاف انتخاباتی برخی از نامزدها گفت: هزینه های گزاف انتخاباتی برخی از نامزدها انتخابات را از مسیر قانونی خارج کرده و صحنه انتخابات را شبیه بازارهای تجاری و سرمایه داری کرده است.



وی با اشاره به فرصت طلبی برخی از افراد در فصل انتخابات اضافه کرد: افرادی منتظر رسیدن فصل انتخابات هستند تا سفره های بازار هفتگی خود را پهن کنند و با دلالی در انتخابات مبالغی را به دست آورند.



فرجی نیر در پاسخ به سوالی در مورد انتشار لیستی موسوم به لیست جریان انحرافی و قرار گرفتن اسم وی در این لیست افزود: تا به حال لیستی در این مورد ندیده ام و مطمئنا عموم مردم چنین فکری نمی کنند چون اگر اینطور بود به صورت خودجوش به ستادهای من کمک نمی کردند بنابراین انتشار چنین لیستی کار تخریبی رقبا است.



وی با تکذیب قرار گرفتن در لیست جریان انحرافی گفت: به صورت مستقل و مردمی در انتخابات شرکت کرده ام و چون کج اندیشان به ارزشهای دینی و ملی من توجهی ندارند برای تخریب انتخابات چنین لیستی می دهند که قویا آن را تکذیب می کنم.



جریان انحرافی فرزند ناخلف اصولگرایان است



جانشین سابق رییس کمیته حمایت از سرمایه گذاری قوه قضاییه در استان با بیان اینکه دسته بندیها به نفع مردم نیست، تصریح کرد: گروه های انحرافی موجب ناامنی در کشور، اخلال در اداره کشور و از بین رفتن وحدت می شوند که باید جلو چنین انحرافاتی گرفته شود.



وی با اشاره به تلاش جریان انحرافی برای نفوذ در تشکیلات کشوری افزود: جریان انحرافی با سه عامل پول، پلو و پارتی در تلاش هستند که در صحنه های سیاسی و اجتماعی نفوذ پیدا کنند و این سه عامل همیشه جامعه را به فساد می کشد.



فرجی نیر با بیان اینکه جریان انحرافی نمی تواند فرزند معنوی اصولگرایی باشد، متذکر شد: جریان انحرافی فرزند ناخلف اصولگرایی است که باعث تقسیم اصولگرایان به سه دسته شده و جریان فکری مردم را به هم زده است.



برنامه نمایندگان را قانون مشخص کرده است



وی از پاسخ به سوالی در مورد اهداف و برنامه های خود طفره رفت و گفت: کلیات برنامه های نمایندگان مجلس در قانون مشخص شده و جزئیات آن در مجلس مشخص می شود.



نامزد انتخاباتی حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین قوانین کشور را دارای نقص و موارد نامناسب با زمان دانست و افزود: اگر به مجلس راه یابم تمامی مردم کشور از طرحهایم استفاده خواهند کرد.



وی با بیان اینکه در صورت راه یافتن به مجلس همگام با قانون موجود نخواهم بود، تصریح کرد: به دنبال تصویب قوانین جدیدی خواهم بود تا مردم از این قوانین بهره مند شوند.

از حقوق بانوان به عنوان یک انسان دفاع خواهم کرد



معاون قضایی سابق رئیس کل دادگستری استان در مورد برنامه های خود در امور زنان گفت: زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در صورت راهیابی به مجلس تلاش خواهم کرد در کنار حقوق مردان، حقوق مساوی برای بانوان به عنوان یک انسان ارائه داده و قوانینی در این مورد مصوب کنم.



وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه جنجالی حمایت از خانواده در مجلس هشتم افزود: از محتوای لایحه حمایت از خانوداه بی خبر هستم اما در قوانین کشور موردی در مورد اجحاف در حق زنان را ندیده ام.



فرجی نیر در مورد عدم ورود زنان اردبیلی به صحنه های انتخاباتی تصریح کرد: زنان اردبیلی از ورود به صحنه انتخابات هراس دارند به همین خاطر رغبتی برای نماینده شدن در آنها نیست.

.........................................................

گفتگو: توحید مهدوی

عکس: وحید مقدم

