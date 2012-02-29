ژاپن در خانه به ازبکستان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در شهر تویوتا برگزار شد، ازبکستان موفق شد با یک گل مقابل میزبان خود به برتری رسیده و به عنوان صدرنشین راهی مرحله چهارم و پایانی مقدماتی جام جهانی برزیل شود. تک گل این دیدار را "شادرین" در دقیقه 54 وارد دروازه "سامورایی های آبی" کرد. دیدار تیم های تاجیکستان و کره شمالی هم در همین گروه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به این ترتیب ازبکستان به عنوان صدرنشین گروه C با 16 امتیاز راهی مرحله بعدی شد و تیم ژاپن با 10 امتیاز به این مرحله راه پیدا کرد. تیم های کره شمالی (7 امتیاز) و تاجیکستان (یک امتیاز) هم در رده های بعدی قرار گرفتند.