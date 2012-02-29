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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

مقدماتی جام جهانی 2014/

ژاپن در خانه به ازبکستان باخت

ژاپن در خانه به ازبکستان باخت

تیم فوتبال ازبکستان با برتری مقابل ژاپن به عنوان صدرنشین گروه سوم به دور چهارم مسابقات راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در شهر تویوتا برگزار شد، ازبکستان موفق شد با یک گل مقابل میزبان خود به برتری رسیده و به عنوان صدرنشین راهی مرحله چهارم و پایانی مقدماتی جام جهانی برزیل شود. تک گل این دیدار را "شادرین" در دقیقه 54 وارد دروازه "سامورایی های آبی" کرد. دیدار تیم های تاجیکستان و کره شمالی هم در همین گروه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به این ترتیب ازبکستان به عنوان صدرنشین گروه C با 16 امتیاز راهی مرحله بعدی شد و تیم ژاپن با 10 امتیاز به این مرحله راه پیدا کرد. تیم های کره شمالی (7 امتیاز) و تاجیکستان (یک امتیاز) هم در رده های بعدی قرار گرفتند.

کد مطلب 1547412

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