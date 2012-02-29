نمایشگاههای کتاب موجب ارتقاء فرهنگ کتابخوانی می شود

نادر ارجمندی در گفتگو با مهر در رابطه با تاثیر برگزاری نمایشگاه کتاب در استان اظهار داشت: وزارت ارشاد در بحث برپایی نمایشگاههای کتاب می تواند نقش به سزای در بالا بردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی ایفا کند.
وی با اشاره به نقش نمایشگاه کتاب در ارتقاء فرهنگ کتابخوانی افزود: با راه اندازی نمایشگاه کتاب دسترسی افراد برای تهیه کتابهای مورد نیاز مورد نیاز افزایش پیدا می کند.
ارجمندی تصریح کرد: همچنین برگزاری نمایشگاههای کتاب زمینه ورود کتاب به سبد خانواده ها را فراهم می کند که این حرکت می تواند فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در بین افراد خانواده بالا ببرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ادامه داد: همچنین با برگزاری نمایشگاه کتاب بخشی از اعتبارات فرهنگی به استان اختصاص پیدا می کند که گرفتن این اعتبارات می تواند برای ارتقاءبرنامه های فرهنگی بسیار مفید باشد.
ارجمندی خواستار توسعه نمایشگاههای کتاب در شهرستانها شد و بیان داشت: متاسفانه نمایشگاه بزرگ کتاب در مرکز استان برگزار می شود که این امر دسترسی مردم دیگر شهرهای استان بخ نمایشگاه را دشوار می کند.
وی ابراز امیدواری کرد که تمهیداتی برای دسترسی همه لرستانیها به نمایشگاه بزرگ کتاب در نظر گرفته شود.
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