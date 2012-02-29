کرج به دلیل مهاجرپذیری و فرهنگ متفاوت بیشتر در برابر تهاجم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی بعد از ظهر چهارشنبه در کنگره امام عصر(عج) که در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: کرج به دلیل مهاجرپذیری و فرهنگ متفاوت بیشتر در برابر تهدید و هجمه فرهنگی دشمنان قرار دارد.



اهل بیت(ع) از مظلومیت و قرآن از مهجوریت باید بیرون آید



وی با تاکید بر اینکه اهل بیت(ع) از مظلومیت و قرآن کریم از مهجوریت باید بیرون آید، اضافه کرد: در جامعه کنونی در مورد امام زمان(عج) شبهاتی وجود دارد که باید جوابگو باشیم.



رئیس ستاد اقامه نماز ادامه داد: چند هزار نفر احساس وظیفه دارند که به مجلس بروند ولی هیچ فردی نسبت به قرآن و اسلام احساس وظیفه نمی کنند.



حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اینکه اگر بنا است کار فرهنگی کنیم باید کاری ماندگار انجام دهیم، اضافه کرد: اهیمت ازدواج، نماز، قرآن و نهج البلاغه باید جدی گرفته شود.



60 درصد دین نسل نو ازدواج است



رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه اکسیژن، آب و هوا و لباس سه رکن مهم و حیاتی زندگی انسان است، افزود: همسر برای انسان حکم لباس دارد بنابراین ازدواج ضرورت است که دو سوم دین، ازدواج است.



وی با اشاره به اینکه در هر کلمه قرآن یک حرفی نهفته است، گفت: امروزه شرایط برای مهدویت بسیار مهیا است بنابراین باید این شرایط به خوبی و به نحو احسن استفاده کرد.



رئیس ستاد اقامه نماز با اشاره به برگزاری کنگره علمی امام عصر(عج) افزود: کنگره علمی یک نوع جرقه است و این جرقه ها باید تبدیل یک جریان شود.