محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از حضور موفق تیمهای اعزامی کشتی فرنگی قم در مسابقات قهرمانی کشور ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، در ماههای اخیر سه کشتی گیر قمی در اردو تیمهای ملی حضور داشتند.
وی ادامه داد: قطعا حضور یک ملی پوش در تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، یک کشتی گیر در تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و یک فرنگی کار نیز در تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان نشان دهنده غنا و توانمندی کشتی استان قم است.
قهرمانی کشور در انتخابی تیم ملی جوانان
نایب رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه از انتخاب کشتی گیر قمی عضو تیم ملی جوانان برای شرکت در رقابتهای بینالمللی جام سیراکوف بلغارستان خبر داد و افزود: این کشتیگیر ارزنده علی زینتی رفاه قهرمان جوانان کشور در سال 90 است.
وی با بیان اینکه به همین منظور از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان اسامی فرنگیکاران جوان اعلام شد، عنوان کرد: با موافقت مسئولان فدراسیون کشتی و آماده شدن روادید نفرات فرنگی کار مورد نظر کادر فنی، تیم ملی رده سنی جوانان برای حضور در جام بینالمللی کشتی فرنگی سیراکوف بلغارستان، تهران را به مقصد شهر صوفیه ترک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: علی زینتی رفاه کشتیگیر ارزنده قمی در جریان رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور که آبان ماه امسال در قم برگزار شد، بعد از موفقیت ارزندهای که در این پیکارها کسب کرد اکنون برای حضور در جام بین المللی سیراکوف بلغارستان انتخاب شده است.
25 تا 28 اسفند زمان برگزاری جام سیراکوف
نایب رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه به زمان برگزاری پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام سیراکوف بلغارستان اشاره کرد و ابراز داشت: این مسابقات از بیست و پنجم تا بیست و هشتم اسفند ماه در شهر وارنا بلغارستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا اعزام کشتی گیران کشورمان به پیکارهای بینالمللی جام سیراکوف بلغارستان، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان نیز هم اکنون در حال برگزاری است و زینتی رفاه در این اردو حضور دارد.
وزیری عنوان داشت: تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در راه آمادهسازی خود برای مسابقات بینالمللی جام سیراکوف بلغارستان، تمرینات خود را در حال حاضر در خانه کشتی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میکند.
نایب رئیس هیئت کشتی قم تاکید کرد: هدف فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان از حضور در این دوره از پیکارهای معتبر کشتی فرنگی بینالمللی جام سیراکوف بلغارستان، کسب آمادگی و شرایط مناسب برای موفقیت در پیکارهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان در سال آینده است.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت کشتی استان قم از انتخاب علی زینتی رفاه، کشتیگیر جوان قمی برای شرکت در جام بینالمللی جام سیراکوف بلغارستان خبر داد.
محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از حضور موفق تیمهای اعزامی کشتی فرنگی قم در مسابقات قهرمانی کشور ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، در ماههای اخیر سه کشتی گیر قمی در اردو تیمهای ملی حضور داشتند.
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