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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

کارگردان کلاه پهلوی:

همه باید در انتخابات شرکت کنیم

همه باید در انتخابات شرکت کنیم

نویسنده و کارگردان مجموعه "کلاه پهلوی" تاکید کرد این دوره هم همه باید رای بدهیم و در انتخاب نمایندگان مجلس سهمی داشته باشیم.

سید ضیاءالدین دری نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: چیزی عوض نشده است و قطعا این دوره هم طبق روال می‌رویم و در انتخابات مجلس رای می‌دهیم.

وی افزود: تا به حال هم همیشه در این زمینه مشارکت داشته‌ایم و این دوره نیز بی‌شک با عمل به قانون در انتخابات شرکت می‌کنیم. چرا که صلاح نیست همینطور تعدادی به عنوان نمایندگان مجلس بر کرسی‌ها بنشینند.

این کارگردان باسابقه تصریح کرد: همیشه بهتر این است که نمایندگان با آرای مردمی انتخاب شوند و وظیفه مردم هم شرکت در انتخابات است.

سید ضیاءالدین دری تا پایان سال 90 ساخت "کلاه پهلوی" را به پایان خواهد رساند و این پروژه الف ویژه از سال 91 از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1547416

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