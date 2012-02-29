همه باید در انتخابات شرکت کنیم

سید ضیاءالدین دری نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: چیزی عوض نشده است و قطعا این دوره هم طبق روال میرویم و در انتخابات مجلس رای میدهیم.
وی افزود: تا به حال هم همیشه در این زمینه مشارکت داشتهایم و این دوره نیز بیشک با عمل به قانون در انتخابات شرکت میکنیم. چرا که صلاح نیست همینطور تعدادی به عنوان نمایندگان مجلس بر کرسیها بنشینند.
این کارگردان باسابقه تصریح کرد: همیشه بهتر این است که نمایندگان با آرای مردمی انتخاب شوند و وظیفه مردم هم شرکت در انتخابات است.
سید ضیاءالدین دری تا پایان سال 90 ساخت "کلاه پهلوی" را به پایان خواهد رساند و این پروژه الف ویژه از سال 91 از شبکه اول سیما پخش میشود.
نظر شما