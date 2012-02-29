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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

عزیزی:

زنان سرپرست خانوار هرمزگان بیمه اجتماعی می شوند

زنان سرپرست خانوار هرمزگان بیمه اجتماعی می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: طبق وعده رئیس سازمان بهزیستی کشور این سازمان آمادگی دارد تا تمام زنان سرپرست خانوار هرمزگان را در چند گروه و نوبت زمانی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مذاکره خود با رئیس سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق وعده ایشان سازمان بهزیستی آمادگی دارد تا  تمام زنان سرپرست خانوار هرمزگان را در چند گروه و نوبت زمانی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کمک به زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر یک اولویت است، اضافه کرد: هر چه بیشتر به این  قشر از جامعه رسیدگی کرده و یاری رسانیم در پیشگاه حق تعالی سربلندتر خواهیم بود.

استاندارهرمزگان گفت: با تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار، این جامعه می تواند پشتوانه ای را برای خود داشته باشد و ضمن استفاده از مزایای بیمه از حقوق و مزایای بازنشستگی هم بهره مند شوند.

وی در ادامه بر تقویت اورژانس اجتماعی بندرعباس تاکید کرد و بیان داشت: کار این اورژانس باید بیش ار پیش ظهور و بروز پیدا کرده که تجهیز آن می تواند در نمایان تر شدن خدمات اورژانس بسیار تاثیر گذار باشد.

عزیزی عنوان کرد: باید تلاش کنیم جامعه بهزیستی به سمت و سویی هدایت شود که کمبودها جبران و زمینه استقلال این جامعه فراهم شود.

کد مطلب 1547417

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