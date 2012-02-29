رمان «شهر باز» با نگاهی به 11 سپتامبر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این اثر فینالیست جایزه «مجمع ملی منتقدان کتاب» آمریکاست و گفته می‌شود که با شاهکارهای ادبی بزرگانی همچون دبلیو. جی. سبالد، جوزف اونیل، زاری اسمیت، نیکلسون بیکر، همینگوی، اورول، تی. اس.الیوت و حتی کامو برابری می‌کند.

منتقدان نقدهای فراوانی به این رمان گرفته‌اند، با این حال «شهر باز» از هرگونه مقایسه فرار می‌کند.

بخش اعظم جریانات کتاب کول که رمانی سرشار از ایده خوانده می‌شود، در منهتن می‌گذرد و زندگی درونی راوی آن به نام جولیوس که یک شهروند نیجریایی ـ آلمانی‌تبار است را دنبال می‌کند.

جولیوس فردی سرگردان بوده که گذشته‌اش مدام به افکارش سرک می‌کشد و وی را به سوی خیابان‌های نیویورک می‌کشاند. در آن‌جا وی افکار پریشانی درباره موضوعات مختلفی همچون مهاجرت، عواقب حادثه 11 سپتامبر، تاریخ نیویورک، کارت‌های ای تی ام و ساس به ذهنش خطور می‌کنند.

زندگی این شخصیت پیچیده فقط در نیویورک و یا فیلم‌های هنری فرانسوی قابل مشاهده است.

جولیوس اهل تاریخ و ادبیات بوده و مکالمات و همچنین برخوردهایش با محیط سرشار از معناست؛ برای مثال، زنی که در هواپیما کنار وی نشسته یک جراح از آب درمی‌آید که علاقه‌مند به صحبت در خصوص تاریخ مدرن اروپاست. کارمند اداره پست نیز شاعری است که عقاید قابل توجهی درباره مباحث نژادی دارد.

در این رمان امپرسیونیستی رویدادهای اندکی به وقوع می‌پیوندند، اما این امر مهم نیست؛ زیرا کتاب سرشار از مشاهداتی است که با تبحر و زیبایی تمام به نگارش درآمده‌اند.

سبک نقاشی‌گونه نویسنده نشأت گرفته از شغل وی در کسوت عکاس و تاریخدان هنر است.

در آخر رمان هنگامی که جولیوس در معرض یک اتهام نابودکننده قرار می‌گیرد، با نقل عباراتی از آلبرت کامو و نیچه در دفاع از خود برمی‌آید.