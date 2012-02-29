50 درصد اعتبارات بنیاد حفظ آثار صرف هزینه های غیر مرتبط می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ گل علی بابایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در بیرجند حمایت از حوزه هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در استانها یکی از سیاستهای بنیاد دانست و اظهارداشت: در این راستا از طرح ‌ها و سوژه های مهم هنری در سطح استانها حمایت می‌ شود.

وی با بیان اینکه در تمامی 31 استان کشور بیناد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فعال است، ادامه داد: ‌تشکیل کمیته های مختلف با همکاری هنرمندان در راستای نقد و بررسی آثار تولید شده در حوزه دفاع مقدس از برنامه های در دست اقدام بنیاد حفظ آثار است.

وی ساخت فیلم، تئاتر، تبیلغات میدانی و پژوهش های دفاع مقدس را از جمله رسالت های این بنیاد عنوان کرد و گفت: در این راستا زندگینامه شهید ناصری در استان خراسان جنوبی ساخته شده که هم اکنون در مراحل پایانی کار است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساخت این مستند را 800 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: ‌ساخت مستند زندگی شهید رحیمی در خراسان جنوبی نیز که در مراحل اجرایی قرار دارد با حمایت بنیاد انجام خواهد شد.

بابایی جمع آوری دایره المعارف جنگ را از اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس دانست و گفت: تدریس 2 واحد درسی دفاع مقدس در دانشگاه ها و حمایت از پایان نامه ها از دیگر اقدامات این نهاد است.

وی ساخت پارک موزه در استانها را از دیگر سیاست های بنیاد در سال آینده عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام با هدف معرفی جنگ و همچنین معرفی مستندات تاریخی از منطقه مطابق با جغرافیای هر استان با چیدمان خاص هنری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در راستای ساخت پارک موزه های دفاع مقدس تاکنون 33 پارک در سطح کشور ساخته شده و در حال احداث است.

معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور از چاپ 9جلد کتاب عکس مصور در کشور خبر داد و یادآورشد: این کتاب ها تاریخ مصور هر استان است.

وی با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و دفاع مقدس در زمینه انجام اموری از جمله حقوق پرسنل و پرداخت اجاره نامه ها اعتبار دولتی ندارد، گفت: به همین علت 50 درصد اعتبارات این سازمان صرف هزینه های غیر مرتبط با رسالت بنیاد می شود.