صدور پروانه تاسیس مزرعه تحقیقاتی مرغ تخم گذار در گرمسار

دکتر محمدرضا محمدی ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: جهانی شدن یا golobalization فرآیندی است که به صورت جدی و به سرعت در جهان در حال گسترش است.

وی اظهار داشت: در دهه گذشته از نظر ژنتیکی در طیور پیشرفت های خوبی صورت گرفته تا به جایی که تولید تخم مرغ حداقل 10 عدد به رکوردهای قبلی افزوده شده و ضریب تبدیل غذا برای تولید تخم مرغ به رقم 2/2 رسیده است.

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با اشاره به اینکه، معدل وزن و کیفیت تخم مرغ نیز بهبود یافته است، ابراز امیدواری کرد که با این پیشرفت ها در زمینه ضریب تبدیل غذایی، کیفیت تخم مرغ و کلاً تولیدات طیور در سال های آینده توسعه بیشتر و سریعتر ی یابد.

ملایری همچنین افزود: این صنعت امروزه بعنوان یکی از عوامل مؤثر استراتژی تولیدات و جهت گیری رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در صورت فراهم آمدن عوامل تولید نقش تعیین کننده ای را دارا می باشد.

وی اشاره کرد: قدرت رشد، ضریب تبدیل، تولید، سرعت رشد و برگشت سریع سرمایه امکان مانور بیشتر در اصلاح نژاد و حداکثر بهره برداری از فضای پرورش در واحد سطح و نیز حداقل بیماری مشترک بین انسان، طیور و نیاز روز افزون به گوشت مرغ و تخم مرغ موجب گردید که پرورش مرغ و طیور در جهان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار هدف از اجرای این طرح را علاوه بر هدف آموزشی آن با توجه به وجود 10 واحد درسی عملی و تئوری در زمینه تخصص طیور در رشته های موجود در مقاطع کاردانی و دکتری دامپزشکی، هدف پژوهشی آن ذکر کرد.

ملایری همچنین افزود: حل مشکلات و معضلات موجود در صنایع از جمله پرورش دام و طیور توسط پژوهش و تحقیقات نهادهای آموزش عالی انجام خواهد پذیرفت که این امر در کشورهای پیشرفته دنیا بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی در پایان به دیگر اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: تولید تخم مرغ و گوشت مرغ و اشتغالزایی و درآمد حاصله از آن و همچنین ارتقاء سطح علمی مزارع مرغ تخم گذار منطقه از دیگر اهداف این طرح است.

این مرغداری در زمین به مساحت 700 مترمربع و سالن مسقف 400 مترمربعی در گرمسار در حال احداث است.