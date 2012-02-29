حضور حداکثری در انتخابات نشان از جوشش ایمان و تجلی بصیرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمانشاه با صدور بیانیه ای از عموم مردم استان درخواست کرد تا در یوم الله 12 اسفند ماه 1390 حضوری چشمگیر وپر شور در پای صندوق های رای داشته باشند.

در این بیانیه آمده است: حضور ومشارکت حداکثری امت مومن وسلحشور استان کرمانشاه در صحنه های سرنوشت ساز نشان از جوشش ایمان وتجلی بصیرت آنهاست.

درادامه این بیانیه آمده است: انشاالله ملت آگاه و سرافراز ایران اسلامی به ویژه غیور مردان و غیور زنان استان کرمانشاه بار دیگر وحدت و اقتدار ملی خود را در انتخابات مهم 12 اسفند به نمایش گذاشته و ضمن میثاق و وفاداری به آرمانهای والای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) وشهدای گرانقدر، با ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای تجدید پیمان وبیعت نموده و امید دشمنان قسم خورده اسلام را ناامید خواهند کرد.

هدف دشمنان، کاهش مشارکت مردم در انتخابات است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: هدف دشمنان، کاهش مشارکت آحاد ملت در انتخابات است.

دکتر نوذر قنبری در همایش "حجاب و عفاف، شکوه ایمان" که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد، افزود: هدف دین اسلام از حجاب آن است که زن مسلمان با فراغت کامل بتواند وظایف و رسالت اساسی خویش را انجام دهد که حفظ نسل انسان، پرداختن به شئون خانواده، نقش و منزلت اجتماعی، تربیت فرزندان و اهمیتدادن به آن است، بنابراین حجاب فقط اختصاص به زن ندارد بلکه نوعی پرده و حریمی است که در روابط میان زن و مرد وجود دارد.

وی افزود: اهمیت حجاب و پوشش اسلامی تا جایی است که خداوند متعال در بسیاری از سوره های قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد می کند و آن را حافظ انسان در برابر بسیاری از مسائل و مشکلات جسمی و روحی می داند. در اسلام حجاب مانع گمراهی و خودنمایی و حافظ حرمت ها، عفت و حیاء، آداب، رفتار وکردار است.

برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی سیستم مدیریت یادگیری در کرمانشاه

مدیرعامل موسسه دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه از برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی سیستم مدیریت یادگیری (LMS) خبر داد.

علیرضا دودمان تیپی گفت: این موسسه به ‌منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت رشد و گسترش آموزش های ضمن خدمت و با هدف ارائه آموزش فاقد محدودیت های مکان و زمان برای کلیه سطوح کارکنان دانشگاه ها و مراکز تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به برگزاری دوره آموزش الکترونیکی سیستم مدیریت یادگیری (LMS) در دانشگاه صنعتی کرمانشاه می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: در این دوره ها که با موضوعات مختلف از سوی دفتر تحول اداری و بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ریزی شده، مباحثی نظیر مدیریت زمان، پدافند غیرعامل، مهندسی فرهنگی، هدفمندسازی یارانه ها، منابع انسانی و امربه معروف و نهی از منکر به صورت الکترونیکی آموزش داده می شود.

کرمانشاه آماده حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه از آماده شدن استان برای حضور پرشور، گسترده و حداکثری مردم در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نورالله حسینی با مهم دانستن لزوم اطلاع رسانی از روند و فضای انتخابات در استان تصریح کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی در ایجاد فضای همدلی و فراهم ساختن بسترهای لازم جهت حضور پرشور، گسترده و حداکثری مردم در انتخابات دارند.

وی افزود: خوشبختانه جامعه اطلاع رسانی و مطبوعات استان با درک عمیق از شرایط کشور و در جهت رفع توطئه های دشمنان که با حضور حداکثری مردم محقق می گردد، نسبت به فراهم ساختن بسترهای لازم جهت تنویر افکار عمومی و آماده نمودن مردم بر ای تعیین سرنوشت کشور خودشان عملکرد مناسب و درخور توجهی داشته اند که جا دارد از تلاش دست اندارکاران جامعه اطلاع رسانی، مطبوعات و رسانه های استان تقدیر و تشکر ویژه ای داشته باشیم.

برگزاری انتخابات نمادین مجلس نهم در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

انتخابات نمادین نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شد.

حجت الاسلام محمد آفتابی در این مراسم نمادین که در ساختمان آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شد، گفت: برگزاری انتخابات از نمادهای قدرت و عزت انقلاب اسلامی است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه افزود: یقینا مردم استان کرمانشاه همگام و همراه با مردم سراسر کشور در روز 12 اسفند ماه با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، نقشه های دشمنان این نظام را نقش برآب خواهند کرد.

این دوره از انتخابات با دوره های دیگر بسیار متفاوت است

بهرام فاضلی با اشاره به این سخن مقام معظم هبری در خصوص اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه و تکلیف شرعی است، گفت: هدف بعدی ما در این طرح انجام یک کار علمی پژوهشی برای سنجیدن وضعیت ‌آراء کاندیداها در سطح شهر کرمانشاه است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر کرمانشاه با اشاره به ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات روز 12 اسفند، افزود: این دوره از انتخابات به دلیل حرکات مزبوحانه رسانه‌های نظام سلطه و استکبار به منظور دلسرد کردن مردم برای شرکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فاضلی تاکید کرد: امیدوارم با حضور حداکثری مردم در انتخابات بار دیگر نقشه‌های شوم عوامل بیگانه برآب شود و ثمره چنین انتخابات عظیمی به خود ملت ایران بازمی‌گردد.