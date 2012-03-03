در بخش دوم گفتگوی مهر با عوامل فیلم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" درباره روایت فیلم، حضور مهتاب کرامتی و علی مصفا در این فیلم و... صحبت کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: فیلم در یک بستر اجتماعی دیده و تحلیل می‌شود، نسبت چنین فیلم‌هایی با جامعه‌ای که فیلم در آن متولد می‌شود چیست؟ که اتفاقا نگاه‌های مثبت و حتی منفی را در پیش دارد که حتی برخی مسئولان از آن به عنوان سیاه‌نمایی یاد می‌کنند. شما به عنوان یک فیلمساز به این نسبت شرایط اجتماعی چگونه نگاه کردید. شما در کنار فردیتی که در فیلم به تصویر می‌کشید خرده روایت‌هایی را خیلی خوب درباره آدم‌هایی که سوار تاکسی علی می‌شوند به مخاطب نشان می‌دهید که اتفاقا در زندگی هر کدام از آن‌ها چیزهایی هست که نمی‌دانیم.

- صاحب‌الزمانی: ما هشت سال پیش شروع به نگارش فیلمنامه کردیم. در همان زمان هم همین شرایط بود و در حال حاضر هم همینگونه است. به عقیده من داستان را در یک کشور دیگر هم می‌توان روایت کرد. تماشای این فیلم با دیدی سیاسی، این ضربه‌هایی که شما می‌گویید را به فیلم وارد می‌کند. اگر از دریچه تنگ سیاست به موضوع نگاه کنیم و سیاه‌نمایی در فیلم‌ها دیده خواهد شد، انگ ناامیدکننده خواهند خورد و هزار چیز دیگر.

اما اکثر افرادی که فیلم را دیده‌اند و از آن لذت برده‌اند نقطه مرکزی فیلم را امید می‌بینند و این جالب است چون باید یکی از این دیدگاه‌ها درست باشد. نمی‌تواند که هر دو نظریه درست باشد. بستر اجتماعی فیلم تنها کاربردی که در فیلمنامه دارد این است که زمینه را برای کسی که از اجتماع بریده فراهم کند و این که ممکن است چه چیزهایی دیده باشد. در عین حال ما بخش معروف به "سیاه‌نمایی‌"ها را در فیلمنامه نیاوردیم. سکانس‌هایی را در نوشتن حذف کردیم. در تدوین هم یکی دو سکانس حذف شد که دلیل "سیاه‌نمایی" نداشت و من فقط جای درست آن‌ها را در فیلم پیدا نمی‌کردم. ولی در مرحله نوشتن هر چیزی که بوی سیاه‌نمایی داشت را کنار می‌گذاشتیم. مخصوصا طیفی که کم‌درآمد هستند و شرایط اقتصادی به آن‌ها فشار می‌آورد را حذف کردیم چون من آن‌ها را از نزدیک نمی‌شناسم که بتوانم برایشان دیالوگ بنویسم.

* افرادی که برای خرده روایت‌های فیلم انتخاب شده‌اند کاملا هوشمندانه‌اند.

صاحب‌الزمانی: هر کدام از این افراد مشکلاتی انسانی دارند که می‌تواند در هر جامعه‌ای باشد. ربطی به این شرایط و این کشور ندارد. به هر حال این بستر اجتماعی بازگوکننده دلایل کناره‌گیری علی از اجتماع است. باید این شخصیت را در حد نهایت گوشه‌گیر می‌کردیم تا آن یک قدم کوچکی که آخرهای فیلم برمی‌دارد به چشم بیاید و از غار بیرون آمدن علی در کنتراست با وضعیت فعلی‌اش قرار بگیرد.

* به نظر می‌رسد فردی باعث بیرون آمدن علی از غار می‌شود که به وی شباهت دارد. او هم یک آدم تنهاست و نقطه مقابل این فرد سیما (مهتاب کرامتی) است. این ایده و انتخاب فردی که به کمک علی می‌آید که شباهت به او دارد چگونه در فیلمنامه شکل گرفت؟ چون عمدتا فکر می‌کنیم کسی می‌تواند به کمک این آدم‌ها بیاید که نگاه متفاوتی نسبت به آن‌ها در مورد تنهایی داشته باشد.

- صاحب‌الزمانی: به عقیده من شخصیت سیما و خانم دکتر (لیلا حاتمی) یکی هستند. تنها فرقی که می‌کند این است که علی در زمان مناسب نتوانسته قدمی ‌بردارد و به سمت زن مورد علاقه‌اش برود ولی حالا در شرایطی قرار می‌گیرد که اتفاقا سیما خیلی به وی کمک می‌کند که قدمی ‌بردارد و ناخودآگاه باعث می‌شود که علی به در خانه خانم دکتر برود و بعد به سمت فرودگاه.

هر سه این شخصیت‌ها در فیلم از یک جنس هستند ولی واکنش‌های بیرونی آن‌ها به محیطشان و به آدم‌های دیگر مثل هر انسان دیگری متفاوت است. مثلا واکنش سیما متفاوت است و حتی خانم دکتر، که ما در فیلمنامه اسمش را "لیلی" گذاشته بودیم چون اسمی ‌از او در فیلم نمی‌آمد، واکنشش متفاوت است. علی نگاهش به این دو نفر یکی است ولی به موقع اقدامی‌ نکرده، حتی زمانی که او را هیپنوتیزم کرده‌اند. حالا برای او دیر است. البته سیما هم دیر جنبیده! سیما، علی را تحلیل روانشناسی هم کرده بود ولی کلید را تا آخرین لحظه پیدا نکرده است.

- مهتاب کرامتی: لحظه‌ای که من فیلمنامه را خواندم و اولین بار که فیلم را دیدم تنها چیزی که به ذهنم رسید امید بود. در سکانسی صاحب کافه به علی می‌گوید: "آدم‌ هست خوب،‌ آدم هست بد. تو اصلاً آدم نیستی." اما چیزی که شخصیت علی را تغییر می‌دهد عشق است. یعنی به عقیده من پیام این فیلم عشق و امید است.

اینکه ممکن است در مرحله‌ای از زندگی‌ات اشتباه بکنی یا تصمیم اشتباه بگیری و یا حتی اصلاً هیچ کاری انجام ندهی. همان طور که علی در دیالوگی می‌گوید: "من اینطوری‌ام، همیشه هر وقت باید یک کاری بکنم، یک‌دفعه اصلاً هیچ کاری نمی‌کنم." خیلی از مواقع ممکن است چنین شرایطی برای هر فردی در زندگی پیش بیاید اما همیشه نقطه‌ای هست که شما می‌توانید مجدداً شروع کنید. در این فیلم این موضوع می‌تواند پیام خیلی خوبی برای همه باشد که می‌توانیم در زندگی‌مان دچار یاس و یا نا امیدی شویم، اما یک چیزی می‌تواند نجات‌دهنده باشد و حتی اگر قرار است به غار خودمان برویم چه بهتر که با عشق به درون این غار برویم.

*شباهت‌هایی بین این تیم یعنی فردین صاحب‌الزمانی، علی مصفّا و لیلا حاتمی ‌دیده می‌شود که همان طور که شما گفتید از یک جهان‌بینی مشترک می‌آید. به هر حال شما با این گروه همکاری کردید که پیش از این با هم تجربه مشترک نداشتید. چطور به این پروژه پیوستید. البته همکاری با این گروه جذابیت‌های خاص خود را دارد.

مهتاب کرامتی: من با تک تک این افراد به طور مجزا کار کرده بودم. با علی مصفا پیش از این فیلم در "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری همکاری کرده بودیم. با آقای واجد سمیعی تهیه‌کننده کار پیش از این آشنا بودم و اتفاقاً در فیلم‌های خاصی هم همکاری داشتیم. ایشان اصولاً‌ تهیه‌کننده‌ای هستند که اگر بخواهند تلاش هم بکنند، نمی‌توانند فیلم پرفروش و یا برای گیشه بسازند. به همین دلیل من مطمئن هستم اگر پیشنهاد فیلمی به من می‌دهند فیلمنامه‌ای است که پشت آن تفکر است. با فردین صاحب‌الزمانی از فیلم "بهشت از آن تو" آشنا بودم که ایشان میکس و صداگذاری آن را برعهده داشتند که تجربه خیلی خوبی بود.

وقتی به عنوان بازیگر با فیلمنامه‌هایی روبرو می‌شویم که روی آن‌ها کار شده، متنی که کارگردان بر روی آن احاطه کامل دارد و به آن اعتقاد دارد و یک جمع فوق‌العاده، اگر انتخاب نکنی اشتباه است. فکر می‌کنم در این شرایط فقط باید تمام تلاش را کرد تا فیلم در شرایط خوبی اکران شود. چیزی که در سینمای ایران کمتر اتفاق می‌افتد.

در خوب بودن این گونه فیلم‌ها هیچ شکی وجود ندارد. خوشبختانه هر کسی که فیلم را دیده با آن ارتباط برقرار کرده و لذت برده است. البته ما درباره قشر خاصی صحبت می‌کنیم. من اسم این قشر را سینمارو می‌گذارم. بابت این فیلم باید به سینما رفت. این فیلم‌ها باید مورد حمایت قرار بگیرند ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. انتظار داشتم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" به شکل دیگری اکران شود و یا تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان به شکل دیگری به این اثر نگاه کنند. فکر می‌کنم انتظارم بی‌مورد بوده است. ما تا شرایط ایده‌ال خیلی فاصله داریم. امیدواریم برای فیلم "پله آخر" این اتفاق بیافتد و حمایت شود.

* شما در صحبت‌هایتان مثال خوبی زدید. فیلم "دوزخ، برزخ، بهشت". این اثر حتی امکان اکران عمومی ‌هم پیدا نکرد و وارد شبکه نمایش خانگی شد.

کرامتی: بله متاسفانه این اتفاق به شکل بدتری برای این فیلم افتاد. ولی وقتی برمی‌گردم هرگز از حضور در چنین فیلم‌هایی پشیمان نمی‌‌شوم. فیلمی ‌که دغدغه خودم است و به آن اعتقاد دارم حاضرم هر کاری برای آن انجام دهیم.

به طور نمونه فیلمبرداری و نورپردازی فیلمی‌مثل "چیزهایی هست که نمی‌دانی" بسیار متفاوت است. چنین آثاری را باید روی پرده سینما دید و از آن‌ها لذت برد. حسی که شما از دیدن آن در سینما دارید کمتر در یک نسخه دی‌وی‌دی وجود دارد. البته بعد از اکران امیدوارم به زودی فیلم وارد نمایش خانگی شود چون قشری از مردم ما عادت سینما رفتن را به طور کامل از دست داده‌اند و باز هم این راه امیدی است که تعدادی دیگر فیلم را ببینند.

من فکر می‌کنم ما باز یک قدم از افرادی که تئاتر کار می‌کنند جلوتر هستیم. چون آن‌ها کار می‌کنند و بعد نمایش توقیف می‌شود و یا اجرا نمی‌شود. آن‌ها دیگر هیچ راهی برای ارائه اثر خود ندارند. در صورتی که ما می‌توانیم حداقل نسخه دی‌وی‌دی فیلم را داشته باشیم و از دیدن آن لذت ببریم.



من این فیلم را بارها دیده‌ام و هر دفعه هم که می‌بینم لذت می‌برم. جالب است همین چند روز پیش به همراه کارگردان، "چیزهایی هست که نمی‌دانی" را دیدم و متوجه شدم تمام مدت فردین باز هم با دقت کامل فیلم را تماشا می‌کند. بعد خودش گفت تک تک بازی‌ها برایش جالب است و هر بار از دیدن آن‌ها لذت می‌برد. تمام شخصیت‌ها به نظر من درست انتخاب شده‌اند و هنوز وقتی می‌بینیم برای ما تازگی دارند. چون هیچکدام تکرار ندارند، غلو شده نیستند و به نوعی خود زندگی هستند و به هیچ عنوان هم خسته‌کننده نیستند.



*خودتان شخصیت سیما را در فیلمنامه چگونه دیدید.



کرامتی: من این شخصیت را خیلی دوست دارم. به عقیده من شخصیتی است که شاید برای به دست ‌آوردن تلاش می‌کند و حتی غرور خود را زیر پا می‌گذارد. تا آخرین لحظه باز هم سئوالش را می‌پرسد که بعداً پشیمان نشود. این اتفاقی است که برای خانم‌ها پیش می‌آید هیچ وقت یک قضیه را برای خود تمام‌شده نمی‌بینند. همیشه فکر می‌کنند شاید یک راه حلی یا شروع مجددی باشد.

* شما یک شروع خیلی خوبی در ابتدای فیلم دارید و فکر می‌کنم با نمایش سکانس ابتدایی تکلیف مخاطب را با شخصیت علی مشخص می‌کنید. به نوعی این شخصیت را فردی بی‌تفاوت نشان می‌دهید.



صاحب‌الزمانی: منظورتان حتما صحنه آتش‌سوزی ابتدای فیلم است که در سکانس آژانس، خبرش را در روزنامه می‌خوانند. امیدوار بودم این سکانس تا پایان در ذهن مخاطب بماند و بر فکرش سنگینی کند. به طوری که مخاطب امیدوار است در طول فیلم جوابی برای آن سکانس بگیرد و یا دنبال پاسخ آن باشد. البته شخصیت علی خیلی بی‌تفاوت نیست. ما نشانه‌هایی در فیلم می‌بینیم که به ما می‌گوید علی خیلی آدم بی‌تفاوتی نیست.



کرامتی: علی هم تنها زندگی نمی‌کند. فکر می‌کنم هیچ کس نمی‌تواند تنها زندگی کند. توی غار او یک گربه هم هست. برای خود یک برنامه‌ریزی دارد؛ اگر تا صبح کار می‌کند وقتی به خانه برمی‌گردد قبل از این که قهوه خود را درست کند شیر گربه را آماده می‌کند و مطمئن می‌شود که این گربه حتماً می‌آید و غذایش را می‌خورد. همه ما احتیاج به این روابط عاطفی داریم و حالا انتخاب می‌کنیم. بی‌آزارترین‌شان می‌تواند یک گربه باشد و بعد یک قدم جلوتر می‌رود و احساس می‌کند یک انسان می‌تواند بهتر پاسخگوی این رابطه عاطفی باشد.



صاحب‌الزمانی: حتی صاحبخانه علی که ما فقط صدای او را در فیلم می‌شنویم، اگر به دیالوگ‌ها دقت کنید متوجه می‌شویم که علی چهارشنبه به چهارشنبه او را به امامزاده می‌برد.



کرامتی: علی به هر حال کارهایی می‌کند و خیلی هم در بی‌تفاوتی مطلق نیست.



مصفا: این تناقض جالبی در فیلمنامه بود. اینکه این شخصیت باید آنقدر بی‌تفاوت باشد که از کنار صحنه آتش‌سوزی ابتدای فیلم به راحتی عبور کند اما شخصیتی که قرار است از این فرد تا پایان فیلم نشان داده شود، بی‌تفاوت نیست. این موضوع یک تناقض خوبی به نقش می‌داد که من دوست داشتم. اینکه علی فرد بی‌توجهی نیست بلکه از شدت توجه، بی‌توجه به نظر می‌رسد. به شکل‌های مختلفی می‌شود وی را توجیه کرد. خیلی هم نمی‌توان گفت فرد بی‌تفاوتی است. اتفاقاً خیلی وسواس این قضیه را دارد.



کرامتی: بله من هم حرف شما را قبول دارم. وقتی سیما در سکانسی از او سئوال می‌کند: "برم؟" کاملاً مشخص است که علی به این موضوع فکر می‌کند. آگاه است و کاملاً می‌شنود اما نمی‌خواهد جواب بدهد و پرت‌ترین پاسخ را می‌دهد. او با هوشمندی و توجه کامل جواب می‌دهد.



صاحب‌الزمانی: یک کلید دیگر هم دارد. خانم دکتر در سکانسی به علی می‌گوید: "به آدم جواب نمی‌دهید، به آدم برمی‌خورد." علی می‌گوید: "منظوری ندارم، نمی‌دانم چه جوابی بدهم." هر واکنشی که فرد در برابر هر سئوالی نشان می‌دهد، تبعات و مسئولیت‌ها و عواقبی دارد.



* تاکید روی ارتباط او با حیوانات در سکانس‌‌هایی جالب است. یا اینکه در خلوت این آدم یک حیوان اهلی است، از طرف دیگر یک رقیبی از طرف سیما به عنوان "فرخ" معرفی می‌شود که سیما در تعریف این شخصیت می‌گوید، مادرم به او می‌گوید رام‌کننده حیوانات وحشی. این تناقض به نظر من جالب است. این تحلیل نسبت به اهلی کردنی که همیشه پس ذهن ما بوده از "شازده کوچولو". به نظر می‌رسد که علی دنبال این بوده که کسی را برای خود اهلی کند.



صاحب‌الزمانی: ما باید یک وجوه انسانی‌ای برای فیلم ترسیم می‌کردیم که مخاطب فکر نکند شخصیت علی سنگ است. باید از این موضوع دوری می‌کردیم. گربه یک بخش ماجرا بود. بازی‌های دیگری هم با گربه در روند فیلم شده‌است. گربه احساسات مختلفی را در آدم‌‌ها ایجاد می‌کند. اما اگر من هر توضیحی به شما بدهم راه را برای بقیه تماشاگران می‌بندم.

ادامه دارد ....

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گفت‌وگو از بیتا موسوی و محمد صابری

