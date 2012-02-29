سیستم انتخاباتی اسپانیا ناعادلانه است/ وضعیت آموزشی قابل تحمل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلبرتو اوردوننس" از فعالان سیاسی در اسپانیا در گفتگو با "روزنامه تاگس سایتونگ" درباره شرایط کشورش اظهار داشت : ما مدتهاست که در والنسیا برای ایجاد یک سیستم آموزشی خوب اعتراض می کنیم، شرایط در اینجا غیر قابل تحمل است.

وی افزود: در بسیاری از مدارس، بخاری وجود ندارد، برق قطع می شود. اگر معلمی بیمار شود،هیچ جایگزینی ندارد. حکومت ما به ویژه از موسسات خصوصی حمایت می کند.

این فعال سیاسی در اسپانیا در ادامه با اشاره به فساد بالا در والنسیا و سراسر اسپانیا اظهار داشت : حرکتهای اعتراض آمیز در بسیاری از مدارس اسپانیا شکل گرفته و در هر دبیرستانی یک مجمع دانش آموزی وجود دارد که حرکتهای اعتراضی از آنجا شکل می گیرد.

اوردوننس در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: ما در اسپانیا یک سیستم انتخاباتی کاملا ناعادلانه داریم واعتراضات ما هم به چنین شرایطی است.



