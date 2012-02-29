194خبرنگار انتخابات مجلس در آذربایجان غربی را پوشش می دهند

علی اصغر شادجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.

وی در ادامه از تشکیل 18 اتاق خبر در تمامی ستاد های انتخابات در سطح استان خبر داد واظهارداشت: در این اتاق های خبر تمامی تجهیزات خبر و گزارش از روند انتخابات از جمله رایانه، اینترنت، تلفن و فاکس در اتاق خبر ارومیه و سایر شهرستانها برای سهلوت در امر اطلاع رسانی خبرنگاران استان فراهم است.

شادجو در ادامه به تشکیل 18 کمیته اطلاع رسانی در سطح استان اشاره کرد و افزود: در این کمیته ها تمامی اقدامات در جهت فعالیت های اطلاع رسانی به همراه نشست های هماهنگی با مسئولان روابط عمومی صورت گرفته است.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی انجام دو مورد بازدید ازحوزه های انتخابیه رای با حضور مسئولان و خبرنگاران استان، انجام مصاحبه های زنده تلویزیونی و رادیویی،توزیع 5 هزار برشور در سطح استان با هدف جلب مشارکت مردمی، توزیع چهار هزار برشور از طریق شرکت تاکسی رانی و اتوبوس رانی، الصاق بنرهایی حاوی فرمایشات رهبری در زمینه حضورت گسترده مردم در انتخابات را از دیگر اقدامات کمیته اطلاع رسانی عنوان کرد.

شادجو در ادامه به آشنایی درست اصحاب رسانه با قانون انتخابات تاکید کرد و گفت: خبرنگاران، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران هر یک مطابق با دیدگاه و برداشت خود برای تحلیل جریان انتخابات و انتشار اخبار آن به قلم دست خواهند برد از این رو می‌طلبد با مطالعه کردن قانون انتخابات و مطبوعات مبادرت کنند تا در این راستا بهتر ایفای نقش کرده و به مشکلی دچار نشوند.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: در این برهه حساس تاریخی رسانه‌های جمعی رسالت سنگینی بر دوش دارند به طوری که باید فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری چراغ راه خود قرار دهند تا بیش از پیش زمینه برای مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات فراهم شود و همه با شوری مضاعف و توصیف‌نشدنی برای انجام دادن این تکلیف سیاسی و اجتماعی خود پای صندوق‌های رای حضور یابند.

شادجو با بیان آمادگی کامل کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی برای ورود به فضای انتخابات نیز گفت: مردم ولایت‌ مدار و شهیدپرور استان مانند انتخابات ‌سال‌های گذشته همراهی و حضور حداکثری خواهند داشت ولی با این همه باید در راستای بسترسازی و ایجاد انگیزه بین اقشار مختلف گام برداشته شود.