100 درصد مصوبات دور اول تا سوم آب و فاضلاب هرمزگان تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی عصر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان، انجام سه پروژه، نصب شش هزار انشعاب فاضلاب در شهر بندرعباس با اعتبار 10 میلیارد ریال، اصلاح نوسازی شبکه آب و فاضلاب جزیره لاوان با اعتبار 30 هزار میلیون ریال و طرح آبرسانی به شهرهای خلیج فارس از سد کوثر(که توسط وزارت نیرو انجام و سهمیه استان از سال 88 و از طریق خط محرم به استان وصل شده است)، به تصویب هیئت دولت رسید که این سه پروژه به بهره برداری رسیده است.

مصوبات دور دوم

خادمی افزود: در دور دوم سفر هیئت دولت نیز هفت پروژه آب و فاضلاب شامل تامین اعتبارات جهت انجام تاسیسات زیربنایی آب و فاضلاب شهرهای استان با اعتبار یک هزار و 599 میلیون ریال، بازسازی خط انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس حدفاصل دشت های بوچیر و حمیران تا بندرلنگه با هزینه 200 هزار میلیون ریال، بازسازی تاسیسات و خطوط آبرسانی بندرلنگه است.

وی عنوان کرد: همچنین ایجاد تاسیسات فاضلاب هرمز و جاسک با اعتباری 263 هزار و 720 میلیون ریال، صدور مجوز تاسیس آبشیرینکن در سطح استان، واگذاری چهار هزار و 852 فقره انشعاب آب و برق به واحد های به واحد های مسکونی فاقد سند در محدوده شهرها و تسریع در اجرا و بهره برداری از خط انتقال آب از سد جگین به جاسک با اعتبار 358 هزار و 247 میلیون ریال که 90 درصد آن تکمیل و 10 درصد نیز در دست اجراست.

مصوبات دور سوم

مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان در ادامه گفت: مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری در این بخش اجرا و به بهره برداری رسیده است که پروژه های مصوب این دور شامل 9 پروژه تامین آب مورد نیاز شهرک های صنعتی استان با اعتبار هشت هزار و 500 میلیون ریال، انجام مطالعات فاضلاب شهرهای بستک و پارسیان و بندرخمیر با اعتباری معادل یک هزار و 986 میلیون ریال، تکمیل خط انتقال آب از سد جگین به جاسک به مبلغ 358هزار و 247 میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.

خادمی اضافه کرد: تامین آب 13 شهر استان سیریک، کوشکنار، بستک، جناح، فارغان، فین، بیکا، زیارتعلی، هشت بندی، سندرک ، سردشت، رویدر و چارک با اعتبار 580 هزار و 840میلیون ریال مهمترین مصوبه دور سوم هیئت دولت در استان بود که به سرانجام رسید.

وی همچنین تامین بدهی و هزینه های آب در بخش نیروی های نظامی و انتظامی از محل مربوطه، ایجاد تاسیسات شبکه فاضلاب بندرعباس به مبلغ 973 هزار و 509 میلیون ریال، مطالعه طرح جامع تامین آب شرب و صنعت در نوار ساحلی ، انتقال آب از بندرچارک به شهرستان بستک و صدور مجوز احداث آب شیرین کن در نوار ساحلی و خرید آب توسط بخش خصوصی است که 80 درصد آن به پایان رسیده و 20 درصد باقی مانده در دست پیگیری و اجراست از جمله این مصوبات است.