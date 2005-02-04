به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي در اين نشست كه از طرف معاونت اعزام مبلغ دفتر تبليغات اسلامي استان قم برگزار شد، با بيان اين مطلب كه اگر تبليغ از روي اخلاص باشد، تأثير‌ش را بر نفوس خواهد گذاشت، گفت : مشكل ما اين است كه نيامديم مطابق با نيازهاي دنياي امروز نيرو پرورش دهيم.



وي ادامه داد : غير از عده كمي از سني‌ها، اكثر مسلمانان خارج از كشور اعم از سني و شيعه علاقه شديدي به ائمه (ع) دارند و تنها مشكلشان آگاه نبودن از سيره ايشان است.



قائم مقام مدارس خارج از كشور افزود: در عرصه بين‌المللي بستر مناسبي براي پياده كردن مذهب شيعه وجود دارد فقط كافي است برايشان اسلام را از ديدگاه ائمه (ع) تعريف كنيم.



مهدي ‌پور شيعه شدن جوانان خارج از كشور و پايداري آنها بر اسلام را به خاطر محتواي اسلام دانست و تأكيد كرد : با وجود اين محتواي قوي بايد در زمينه تربيت تبليغي صحيح بسيار كوشاتر باشيم.



در ادامه نشست حجت الاسلام حسيني قزويني از اساتيد حوزه علميه قم با بيان اين كه ما در امر تبليغ بي‌دقتي و غفلت كرده‌ايم، افزود : بهترين كار براي پيشبرد راه تبليغ دين، فعاليت در زمينه ولايت است.



در پايان اين نشست ، حجت الاسلام رمضاني، امام جمعه كرج گفت : همان طور كه با انقلاب اسلامي جامعه ديني در سطح كشور ايجاد شد بايد پياده كردن و مديريت جامعه ديني متصل به حركت جهاني شود و تنها كساني كه مي‌توانند بشريت را نجات دهند، مبلغان ديني در عرصه بين‌المللي هستند .